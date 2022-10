Brasil: Lula recibe nuevas muestras de apoyo

“Por mi amor a Brasil, por la democracia y por la Constitución, por la valentía que nunca me ha faltado, me disculpo con mis amigos y compañeros que me suplicaron que mantuviera la neutralidad en esta segunda ronda”, dijo Tebet en una conferencia de prensa en Sao Paulo. “Lo que está en juego es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.