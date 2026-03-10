americateve

Brasil conquista su primera medalla en Paralímpicos de Invierno e iguala hito olímpico

TESERO, Italia (AP) — Menos de un mes después de que Brasil ganara su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno, la nación sudamericana obtuvo su primer metal en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

ARCHIVO - Los brasileños Cristian Westemaier Ribera (centro) y Aline dos Santos Rocha portan la bandera nacional durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno, el 4 de marzo de 2022, en Beijing. (AP Foto/Dita Alangkara)
ARCHIVO - Los brasileños Cristian Westemaier Ribera (centro) y Aline dos Santos Rocha portan la bandera nacional durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno, el 4 de marzo de 2022, en Beijing. (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Cristian Westemaier Ribera terminó segundo en la prueba masculina de sprint en la disciplina sentada de esquí de fondo paralímpico el martes y se convirtió en el primer medallista paralímpico de invierno en la historia de Brasil.

Eso ocurrió poco después de la medalla de oro del esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen en el eslalon gigante masculino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina que concluyeron recientemente.

Ambas también fueron las primeras medallas de Sudamérica en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

“Siempre fue mi sueño. Cuando empecé a competir en este deporte, pensé que sería paralímpico. Después de lograrlo, mi objetivo era ganar una medalla. Y ahora ha sucedido, así que estoy muy, muy orgulloso", indicó Ribera, de 23 años.

“Siempre entrenamos muy duro en Brasil. No tenemos nieve, así que tenemos que entrenar con esquís de ruedas. Es muy diferente, es muy difícil, pero estoy aquí, representando a Brasil y estoy muy feliz”, añadió.

Ribera conoció el esquí de fondo paralímpico en 2015 como parte de un proyecto elaborado por la Confederación Brasileña de Deportes de Nieve con el apoyo del área de desarrollo del Comité Paralímpico Internacional.

El objetivo del proyecto era que un atleta brasileño estuviera en condiciones de disputar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2030.

Pero Ribera va adelantado al plan, aunque no quedó completamente satisfecho con la plata.

“Es muy emotivo. Fue muy bueno. Me habría gustado irme con una medalla de oro, pero el chino (el medallista de oro Liu Zixu) fue muy fuerte”, dijo Ribera.

Ribera, que nació con artrogriposis múltiple congénita, compite en sus terceros Juegos Paralímpicos de Invierno tras debutar de adolescente en Pyeongchang en 2018.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

