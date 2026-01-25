americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brasil asume control de embajada de México en Perú tras ruptura diplomática

SAO PAULO (AP) — La cancillería brasileña informó el domingo que se había hecho cargo de la representación diplomática de México en Perú tras una ruptura de relaciones entre ambos países luego que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum concedió asilo a una ex primera ministra peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en un comunicado que está "concediendo una solicitud del gobierno mexicano" con el "consentimiento del gobierno peruano". Añadió que protegerá el edificio de la embajada mexicana, la residencia de su jefe de misión, los bienes y los archivos.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace más de dos meses para protestar por el asilo concedido por Sheinbaum a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Los diplomáticos mexicanos se retiraron en noviembre, pero los dos países continuaron sus relaciones consulares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado que Brasil se había hecho cargo de la embajada mexicana tras coordinar con las autoridades locales.

Más temprano el domingo, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron a The Associated Press que la bandera de su país ondeaba sobre el edificio en Lima desde el día anterior. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

Las autoridades mexicanas no comentaron el domingo.

Chávez, de 36 años, recibió asilo el 3 de noviembre y, según se informa, ha vivido en la embajada mexicana desde entonces, con la policía fuera del edificio buscando arrestarla si sale.

Chávez fue condenada por cargos de participar en una iniciativa del expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que finalmente llevó a su destitución. Perú ha soportado una larga crisis política que ha envuelto a varios de sus mandatarios.

El Congreso de Perú ha declarado a Sheinbaum persona non grata y ha calificado el asilo otorgado a Chávez como un acto de interferencia en sus asuntos internos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter