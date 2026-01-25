Brasil asume control de embajada de México en Perú tras ruptura diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en un comunicado que está "concediendo una solicitud del gobierno mexicano" con el "consentimiento del gobierno peruano". Añadió que protegerá el edificio de la embajada mexicana, la residencia de su jefe de misión, los bienes y los archivos.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace más de dos meses para protestar por el asilo concedido por Sheinbaum a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Los diplomáticos mexicanos se retiraron en noviembre, pero los dos países continuaron sus relaciones consulares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado que Brasil se había hecho cargo de la embajada mexicana tras coordinar con las autoridades locales.

Más temprano el domingo, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron a The Associated Press que la bandera de su país ondeaba sobre el edificio en Lima desde el día anterior. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

Chávez, de 36 años, recibió asilo el 3 de noviembre y, según se informa, ha vivido en la embajada mexicana desde entonces, con la policía fuera del edificio buscando arrestarla si sale.

Chávez fue condenada por cargos de participar en una iniciativa del expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que finalmente llevó a su destitución. Perú ha soportado una larga crisis política que ha envuelto a varios de sus mandatarios.

El Congreso de Perú ha declarado a Sheinbaum persona non grata y ha calificado el asilo otorgado a Chávez como un acto de interferencia en sus asuntos internos.

