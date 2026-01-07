americateve

Brandon Williams anota un triple al final y da a Mavericks victoria 100-98 sobre Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU: (AP) — Cooper Flagg anotó 20 puntos, Brandon Williams encestó el triple ganador con 33,9 segundos restantes, y los Mavericks de Dallas resistieron apenas para superar el martes 100-98 a los Kings de Sacramento.

Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, dribla en el partido del martes 6 de enero de 2026, ante los Kings de Sacramento (AP Foto/Scott Marshall)
Dallas cortó así una seguidilla de siete derrotas como visitante.

Anthony Davis sumó 19 puntos y 16 rebotes por los Mavericks, que estaban detrás 98-97 cuando Williams encestó su triple para tomar la delantera 100-98.

Los Kings tuvieron múltiples oportunidades para retomar la ventaja, pero Dennis Schroder, Russell Westbrook y DeMar DeRozan fallaron intentos de triple en los últimos segundos.

Sacramento, que perdió su sexto duelo consecutivo, fue liderado por DeRozan con 21 puntos. Zach LaVine anotó 20 y Maxime Reynaud agregó 14.

La última victoria de los Kings fue el 27 de diciembre contra Dallas. Con un récord de 8-29, Sacramento es el segundo peor equipo de la Conferencia Oeste.

Williams terminó con 18 unidades por Dallas, y Naji Marshall logró 15. Daniel Gafford consiguió 13 rebotes para los Mavericks, que han ganado dos duelos consecutivos tras una racha de cuatro derrotas. Vencieron a los Rockets el sábado, 110-104.

