americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brandon Miller anota 31 puntos; Hornets aguantan y vencen a Hawks por 110-107

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, LaMelo Ball encestó siete triples en una noche de miércoles en la que sumó 24 puntos, y Charlotte resistió apenas para superar 110-107 a los Hawks de Atlanta, unas horas después de que la NBA suspendió a dos titulares de los Hornets por una trifulca.

Brandon Miller, de los Hornets de Charlotte, salta para hacer una clavada frnete a Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, el miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Brandon Miller, de los Hornets de Charlotte, salta para hacer una clavada frnete a Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, el miércoles 11 de febrero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Kon Knueppel agregó 18 puntos con cuatro triples, y Miller metió cinco triples por los Hornets, que atinaron 19 de 51 disparos desde más allá del arco para su décima victoria en 11 partidos.

Dyson Daniels anotó 21 puntos por Atlanta. Jalen Johnson aportó 19 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias.

La NBA suspendió cuatro partidos a los aleros de los Hornets Miles Bridges y Moussa Diabaté por su papel en una pelea el lunes por la noche contra los Pistons de Detroit.

Los Hornets, mermados, no obtuvieron mucho aporte de los reemplazos Ryan Kalkbrenner y Grant Williams, pero PJ Hall, convocado desde la G League, totalizó 11 puntos y 10 rebotes. Y Charlotte recibió aportes de sus líderes anotadores Miller, Ball y Knueppel, quienes se combinaron para 10 triples en la primera mitad, cuando los Hornets abrieron una ventaja de 17 puntos.

Charlotte ganaba por 19 en la segunda mitad antes de que los Hawks reaccionaran con fuerza para recortar la diferencia a un tanto con 1:05 minutos por jugar, gracias a un tiro en suspensión de Johnson. Los Hawks tuvieron la oportunidad de tomar la delantera, pero Onyeka Okungwu perdió el balón en un contraataque.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter