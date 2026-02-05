americateve

Brandon Ingram anota 33 puntos por Raptors, que doblegan 123-107 a renovados Bulls

TORONTO (AP) — Brandon Ingram anotó 33 puntos, Immanuel Quickley sumó 24 y los Raptors de Toronto vencieron el jueves 123-107 a los renovados Bulls de Chicago.

Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, busca avanzar ante Anfernee Simons, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del jueves 5 de febrero de 2026 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, busca avanzar ante Anfernee Simons, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del jueves 5 de febrero de 2026 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)

Collin Murray-Boyles y Sandro Mamukelashvili anotaron cada uno 17 puntos, en tanto que Scottie Barnes agregó 13 a la causa de Toronto, que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Chicago.

Toronto acumula 31 victorias en sus primeros 53 juegos, superando el total de triunfos de la temporada pasada.

Anfernee Simons anotó 22 puntos en su primer duelo con Chicago y Matas Buzelis firmó 18. Guerschon Yabusele marcó su debut con los Bulls con 15 tantos y 11 rebotes.

Jaden Ivey y Jalen Smith anotaron 13 puntos por cabeza, e Isaac Okoro agregó diez para los Bulls, quienes renovaron su plantilla realizando siete intercambios antes de la fecha límite del jueves por la tarde.

Ivey y Simons debutaron como titulares en Chicago, mientras que Yabusele y el recién llegado Mac McClung ingresaron desde el banquillo.

