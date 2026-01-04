americateve

Brahim Díaz lleva a Marruecos a cuartos de la Copa Africana con triunfo 1-0 sobre Tanzania

RABAT, Marruecos (AP) — Brahim Díaz mantuvo a Marruecos en camino hacia el título de la Copa Africana de Naciones el domingo al llevar al equipo a los cuartos de final con una victoria de 1-0 sobre Tanzania.

Brahim Abdelkader Díaz gesticula durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Tanzania en Rabat, Marruecos, hoy domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Mosaab Elshamy)
Brahim Abdelkader Díaz gesticula durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Tanzania en Rabat, Marruecos, hoy domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) AP

Díaz, quien rápidamente se ha convertido en la estrella del torneo anfitrión, rompió el empate en el minuto 64. Venció a Hussein Masalanga en su poste cercano cuando el portero de los Taifa Stars probablemente esperaba un centro.

Fue el cuarto gol de Díaz en cuatro partidos y desató celebraciones de alivio en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70,000 personas, donde el equipo local jugará todos sus partidos mientras siga ganando hasta la final el 18 de enero.

Los Leones del Atlas dominaron la posesión, pero se sintieron frustrados en gran medida por la defensa disciplinada y comprometida de Tanzania.

Marruecos jugará a continuación contra Sudáfrica o Camerún, que se enfrentarán más tarde el domingo en el estadio mucho más pequeño de El Barid en Rabat.

El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, hizo su primera aparición como titular en el torneo después de recuperarse de una lesión en el tobillo y jugó todo el partido.

Ayoub El Kaabi debería haber anotado desde el centro de Hakimi en el minuto 55, pero cabeceó el balón apenas desviado.

Luego, Mohamed Hussein tuvo el primer tiro a puerta de Tanzania con Fei Toto enviando el rebote por encima.

Hakimi golpeó el travesaño con un tiro libre antes de la hora de juego y volvió a estar involucrado al enviar a Díaz para romper el empate.

Senegal y Mali aseguraron sus lugares en los cuartos de final el sábado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

