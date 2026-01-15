americateve

Brabec reduce velocidad y cede el liderato de motos a Benavides en el Rally Dakar

AL HENAKIYAH, Arabia Saudí (AP) — Ricky Brabec desaceleró deliberadamente para dejar el jueves al argentino Luciano Benavides como el líder de la categoría de motos del Rally Dakar, mientras que Nasser Al-Attiyah dio otro paso a su sexto título en coches.

Luciano Benavides compite en la novena etapa del Rally Dakar, el 13 de enero de 2026, entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Arabia Saudí. (AP Foto/Thibault Camus)
Luciano Benavides compite en la novena etapa del Rally Dakar, el 13 de enero de 2026, entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Arabia Saudí. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Al-Attiyah comenzó la etapa 11 de 346 kilómetros entre Bisha al norte hasta Al Henakiyah con una ventaja general de 12 minutos y dejó que se redujera a menos de nueve minutos sobre el nuevo segundo clasificado, Nani Roma (Ford).

Al-Attiyah (Dacia) estaba contento de dejar que su compañero de equipo Sébastien Loeb, lo alcanzara y lo pasara para tener a un colega cerca para cualquier ayuda y minimizar errores en el sinuoso camino de tierra. Al-Attiyah figuró 17º, casi 13 minutos detrás del ganador de la etapa, Mattias Ekström, y dijo que necesitaba ejecutar el mismo plan en la última etapa efectiva de carrera del viernes antes del final el sábado.

“Si perdemos dos, tres, cuatro minutos no hay problema”, dijo Al-Attiyah. “Solo necesitamos terminar este Dakar en el primer lugar”.

Honda concibió una estrategia en el desierto saudí para que Adrien van Beveren marcara el paso y dejar que Brabec lo alcanzara después de la parada en boxes de 190 kilómetros y recogiera bonificaciones de tiempo.

Brabec aumentó su ventaja general de 56 segundos a casi cuatro minutos a solo 25 kilómetros de la meta. También estaba a menos de un minuto del liderato de la etapa, pero redujo la velocidad para que Benavides, su rival de KTM, fuera el nuevo líder general, pero solo por 23 segundos.

Brabec logró su deseo de comenzar la etapa 12 del viernes seis minutos detrás de Benavides, para poder observarlo. Se dirigen al oeste hacia el punto de partida del rally en Yanbu, en la costa del Mar Rojo, en 311 kilómetros de grava, algunos lechos de ríos con un final en las dunas.

“Un poco de estrategia hoy y espero que dé sus frutos mañana”, dijo Brabec. "Siento que va a ser un buen día. Volveremos a las rocas, así que será un poco mejor para nosotros”.

Brabec confía en su experiencia de ganar el Dakar en 2020 y 2024 para superar a Benavides, quien tiene como mejor posición un cuarto lugar el año pasado.

“He estado en esta situación antes”, dijo Brabec. “Durante las dos semanas he estado tratando de mantenerme relajado, cómodo y seguro, así que dos días más. Voy a hacer lo mismo mañana que he estado haciendo todos los días; montar motos de tierra y divertirme”.

Van Beveren ayudó a Brabec con la navegación mientras luchaba con otro compañero de equipo, Skyler Howes, todo el día por la victoria de la etapa.

Howes prevaleció por 21 segundos para su primera gran etapa en su octavo Dakar. Fue tercero en 2023 y sexto el año pasado. Está en el quinto lugar, a 34 minutos del líder.

Benavides fue cuarto y cree que la carrera se decidirá en el sprint final de 105 kilómetros el sábado.

“No entré en ninguna estrategia como Ricky. No me importa”, dijo Benavides. “Estoy haciendo lo que puedo para controlar lo que puedo controlar”.

Ekström ganó su tercera etapa de coches de este Dakar, una especial tan rápida que otros 12 pilotos estuvieron dentro de los diez minutos.

Ford completó otro 1-2-3. Romain Dumas, tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, fue el segundo mejor de su carrera, a poco más de un minuto, y Carlos Sainz fue tercero.

Solo Henk Lategan de Toyota superó a Ekström en un punto de control, pero las esperanzas de podio de Lategan se desvanecieron después de 140 kilómetros cuando se rompió un rodamiento en su rueda trasera izquierda. Lategan fue segundo el año pasado y segundo en la general durante la noche, pero cayó fuera del top 15, al menos.

Loeb subió al tercer lugar en la general, 10 minutos detrás de Roma y tres minutos por delante de Ekström.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

