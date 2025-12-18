americateve

Bowles asegura que sus jugadores entendieron el mensaje tras la derrota de los Bucs

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Todd Bowles transmitió un mensaje a su equipo con una reacción inusualmente cargada de palabras altisonantes durante una conferencia de prensa posterior al partido, después de que los Buccaneers de Tampa Bay desperdiciaran una ventaja de 14 puntos en el último cuarto la semana pasada.

El entrenador Todd Bowles de los Buccaneers de Tampa Bay en el campo durante el encuentro ante los Falcons de Atlanta el jueves 11 de diciembre del 2025. (AP Foto/Chris OMeara)
Si tendrá impacto en el rendimiento del equipo se sabrá el domingo.

Los Buccaneers (7-7) han perdido cinco de seis duelos y seis de ocho antes del enfrentamiento por el primer lugar en la NFC Sur contra los Panthers de Carolina (7-7).

“La responsabilidad podría ser hacer las pequeñas cosas bien, podría ser compañeros hablando entre sí, tú hablando contigo mismo, entrenadores hablando entre sí. Entendimos el mensaje después del partido”, aseguró Bowles el miércoles. “Nos reunimos, hablamos sobre ello, lo sacamos de nuestro sistema. Todos están trabajando arduamente y tratando de hacer lo correcto para ganar el partido”.

Bowles arremetió contra su equipo directamente y en la conferencia de prensa después de que los Bucs desperdiciaran una ventaja de 28-14 y perdieran 29-28 el jueves ante los Falcons de Atlanta.

“Recibieron el mensaje”, dijo. “Es fútbol, chicos. No sé. Probablemente se han escrito mil millones de historias cuando los entrenadores han perdido y se han enfadado y han dicho algo a sus muchachos. No es un problema. Estamos bien”.

Técnicamente, los Bucs no tienen que ganar el domingo en el primero de dos encuentros en las próximas tres semanas contra los Panthers. Asegurarán su quinto título de división consecutivo con dos victorias en los últimos tres juegos. O, asegurarían con una victoria en dos juegos contra los Panthers si Carolina también pierde ante Seattle la próxima semana.

“Vas a perder algunos juegos en esta liga. Todos hemos perdido algunos a lo largo de nuestras vidas. No te gusta ese día, pero te levantas al día siguiente, bajas la cabeza, vas a trabajar, intentas corregir las pequeñas cosas y sigues adelante”, aseguró el entrenador. “No lo retienes ni lo haces más difícil de lo que tiene que ser. Es un juego de fútbol”.

Los Bucs comenzaron con marca de 5-1 y estaban 6-2 en su semana de descanso. Pero han perdido contra los Patriots, Bills, Rams, Saints y Falcons desde que regresaron. Su única victoria fue un 20-17 contra los Cardinals.

Bowles cuestionó si algunos jugadores se preocupan lo suficiente después de la derrota ante los Falcons. El mariscal de campo Baker Mayfield también ha llamado la atención a sus compañeros anteriormente y el tackle izquierdo All-Pro Tristan Wirfs esperaba que los jugadores “rumiaran” sobre la derrota ante Atlanta durante un mini-descanso el fin de semana pasado.

Aun así, los jugadores no están señalando con el dedo directamente.

“El señalamiento con el dedo solo ocurre si tienes una mala cultura en el edificio. Ese no es un problema con el que tengamos que lidiar”, dijo Mayfield. “Nos reunimos el lunes con la ofensiva, y les dije lo que dije en la conferencia de prensa posterior al partido. Dije que es mi responsabilidad, es de este grupo, espero que podamos anotar más de 28 (puntos) en una situación como esa y poner el juego fuera de alcance. Simplemente lo cortas de raíz desde el principio”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

