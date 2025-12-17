americateve

Botafogo despide al hijo de Carlo Ancelotti como entrenador tras temporada frustrante

RIO DE JANEIRO (AP) — El club brasileño Botafogo despidió el miércoles al hijo del entrenador de la selección nacional de Brasil Carlo Ancelotti, apenas cinco meses después de haberlo contratado como su estratega en su primer trabajo a tiempo completo como técnico.

ARCHIVO - El entrenador Davide Ancelotti, de Botafogo, da indicaciones a sus jugadores en un partido de la Copa Libertadores ante Liga Deportiva Universitaria en Quito, el 21 de agosto de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo)
ARCHIVO - El entrenador Davide Ancelotti, de Botafogo, da indicaciones a sus jugadores en un partido de la Copa Libertadores ante Liga Deportiva Universitaria en Quito, el 21 de agosto de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo)

Davide Ancelotti, de 36 años, fue destituido después de que Botafogo no logró defender sus títulos de la Copa Libertadores ni de la liga brasileña.

El club de Río de Janeiro terminó en sexto lugar en la liga brasileña, 16 puntos detrás del campeón Flamengo, y fue eliminado por la Liga de Quito de Ecuador en los octavos de final de la última Copa Libertadores.

Botafogo dijo en un comunicado que la decisión se tomó después de reuniones sostenidas el mismo miércoles. No anunció ningún sucesor.

Davide Ancelotti se unió al club después de que el propietario de Botafogo, John Textor, despidió a Renato Paiva tras la eliminación del equipo en los octavos de final del Mundial de Clubes en julio.

El estratega italiano ha trabajado durante más de una década junto a su padre en diferentes roles en el Bayern Múnich, Napoli, Everton y Real Madrid. También forma parte del equipo de Ancelotti en Brasil.

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

