Boone ‘optimista’ sobre lesiones de Encarnación y Sánchez

El zurdo J.A. Happ recibió el viernes una inyección de cortisona en su lesionado bíceps izquierdo y se espera lanzar contra los Angelinos la próxima semana. Happ trabajó el jueves cuatro innings y dos tercios contra los Tigres antes de ser reemplazado por Chad Green. Happ dijo después que la tendinitis en el bíceps lo ha molestado en sus últimas aperturas.

Ha sido una temporada plagada de lesiones para los Yanquis, líderes del Este de la Liga Americana, porque 30 jugadores ha ido a parar en 38 ocasiones a la lista de lesionados. Es el mayor total en las Grandes Ligas en al menos 15 temporadas.

Boone reconoció su frustración debido a las lesiones que han afectado a sus jugadores, pero dijo que eso no cambia su perspectiva del equipo.

“La meta y las intenciones y lo que esperamos no cambia nunca”, aseguró Boone. “No ha cambiado todo el año y no ha cambiado ahora. Pero cada vez que perdemos alguno de nuestros jugadores, me siento frustrado”.