Booker estalla en el tercer cuarto y los Suns aguantan para vencer 118-116 a los Pelicans

Compartir en:









Devin Booker, izquierda, de los Suns de Phoenix, lleva el balón frente a Saddiq Bey, de los Pelicans de Nueva Orleans, duante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 6 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Jalen Green sumó 25 para los Suns, que llegaron a tener una ventaja de 14 en la segunda mitad antes de que los Pelicans recortaran la diferencia a un punto.

Grayson Allen encestó dos tiros libres con 9,8 segundos por jugar para darle a los Suns una ventaja de 116-113. Zion Williamson convirtió uno de dos y Booker anotó un par con 7,8 segundos restantes. Herb Jones anotó con cinco segundos por jugar, pero los Suns pudieron dejar correr el reloj hasta el final.

Trey Murphy III encabezó a Nueva Orleans con 22 unidades. Williamson terminó con 19 tantos y 10 rebotes, y Saddiq Bey también aportó 19 puntos para los Pelicans.

Oso Ighodaro, titular en lugar del lesionado Mark Williams, registró 13 puntos y seis rebotes antes de salir por faltas con 1:08 por jugar. Allen tuvo 12 unidades y ocho asistencias, y Collin Gillespie también anotó 12 para Phoenix.

Ambos equipos jugaban por segunda noche consecutiva. Los Pelicans ganaron el jueves por la noche en Sacramento, mientras que los Suns perdieron en casa ante Chicago.

El partido tuvo 63 tiros libres; New Orleans lanzó 37 y Phoenix intentó 26.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP