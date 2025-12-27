americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Booker conduce a Suns a triunfo sobre Pelicans, 123-114, tras pelea entre Alvarado y Williams

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Devin Booker anotó 20 puntos, incluidos dos tiros decisivos en los momentos finales, y los Suns de Phoenix vencieron el sábado 123-114 a los Pelicans de Nueva Orleáns, para lograr una barrida en los dos juegos consecutivos que conformaron su serie.

José Alvarado (izquierda), de los Pelicans de Nueva Orleáns, y Mark Williams, de los Suns de Phoenix, riñen en el partido del sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Matthew Hinton)
José Alvarado (izquierda), de los Pelicans de Nueva Orleáns, y Mark Williams, de los Suns de Phoenix, riñen en el partido del sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Booker lideró a siete jugadores de los Suns que lograron cifras de dos dígitos. Dillon Brooks totalizó 18 puntos, Collin Gillespie anotó 17, Jordan Goodwin agregó 16 y Royce O’Neale terminó con 15.

Trey Murphy III anotó 24 puntos por los Pelicans, y Zion Williamson sumó 22 desde el banco al acertar ocho de 11 disparos. El pívot novato Derik Queen registró 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jeremiah Fears anotó 18 unidades y Saddiq Bey finalizó con 17.

El encuentro se puso tenso en el tercer cuarto después de que Nueva Orleáns montó una racha de 12-2 para reducir el déficit a 73-71. Tras un silbato, el base de los Pelicans, José Alvarado, y el pívot de Phoenix, Mark Williams, intercambiaron golpes. Ambos fueron expulsados.

Los dos se enredaron después de que Williams, de 2,16 metros, estableció una pantalla de balón sobre Alvarado, de 1,83 metros. El boricua-mexicano empujó a Williams para apartarlo del camino.

Tras el pitazo, Williams empujó a Alvarado por la espalda, y se desató una pelea.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter