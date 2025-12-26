americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Booker anota 30 puntos y lidera a los Suns en victoria 115-108 sobre los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Devin Booker anotó 30 puntos, incluidos 12 en el último cuarto, para liderar a los Suns de Phoenix a una victoria de 115-108 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el viernes por la noche en el inicio de una serie de dos partidos.

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, se alza para realizar un tiro sobre Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest)
Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, se alza para realizar un tiro sobre Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest) AP

Los Suns estaban detrás 100-97 después de que Zion Williamson encestara un tiro libre con 4:58 restantes, pero los Suns cerraron el partido superando a Nueva Orleans 18-8 en el tramo final. Booker comenzó la reacción con un par de tiros libres, y luego Mark Williams encestó tiros desde la línea consecutivos y una clavada tras un pase de alley-oop de Booker. Williams terminó con 24 unidades, incluidas diez en el último período, y 13 rebotes.

Williamson lideró a los Pelicans con 20 tantos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que Jordan Poole y Trey Murphy III anotaron 19 unidades cada uno. Sin embargo, los Pelicans se perjudicaron a sí mismos con una noche desastrosa desde la línea de tiros libres, logrando 25 de 42.

Los equipos se volverán a enfrentar el sábado en Nueva Orleans.

La bandeja de Williamson con 1:51 por jugar redujo la ventaja de los Suns a 107-106, pero Phoenix aseguró el juego con un tiro de 15 pies de Collin Gillespie que inició una racha de cinco puntos en un lapso de 35 segundos.

A pesar de un tiro exterior inestable – solo cinco de 24 desde larga distancia – los Suns construyeron una ventaja de 53-48 al medio tiempo gracias a su poder en los tableros. Phoenix superó a Nueva Orleans 31-23 en rebotes en la primera mitad, incluyendo una ventaja de 12-6 en rebotes ofensivos que llevó a una superioridad de 17-6 en puntos de segunda oportunidad.

Los Pelicans fallaron siete tiros libres en el tercer cuarto, pero aún así lograron reducir el déficit a 81-80 al entrar en el último período.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter