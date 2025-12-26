Booker anota 30 puntos y lidera a los Suns en victoria 115-108 sobre los Pelicans

Compartir en:









Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, se alza para realizar un tiro sobre Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Peter Forest) AP

Los Suns estaban detrás 100-97 después de que Zion Williamson encestara un tiro libre con 4:58 restantes, pero los Suns cerraron el partido superando a Nueva Orleans 18-8 en el tramo final. Booker comenzó la reacción con un par de tiros libres, y luego Mark Williams encestó tiros desde la línea consecutivos y una clavada tras un pase de alley-oop de Booker. Williams terminó con 24 unidades, incluidas diez en el último período, y 13 rebotes.

Williamson lideró a los Pelicans con 20 tantos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que Jordan Poole y Trey Murphy III anotaron 19 unidades cada uno. Sin embargo, los Pelicans se perjudicaron a sí mismos con una noche desastrosa desde la línea de tiros libres, logrando 25 de 42.

Los equipos se volverán a enfrentar el sábado en Nueva Orleans.

La bandeja de Williamson con 1:51 por jugar redujo la ventaja de los Suns a 107-106, pero Phoenix aseguró el juego con un tiro de 15 pies de Collin Gillespie que inició una racha de cinco puntos en un lapso de 35 segundos.

A pesar de un tiro exterior inestable – solo cinco de 24 desde larga distancia – los Suns construyeron una ventaja de 53-48 al medio tiempo gracias a su poder en los tableros. Phoenix superó a Nueva Orleans 31-23 en rebotes en la primera mitad, incluyendo una ventaja de 12-6 en rebotes ofensivos que llevó a una superioridad de 17-6 en puntos de segunda oportunidad.

Los Pelicans fallaron siete tiros libres en el tercer cuarto, pero aún así lograron reducir el déficit a 81-80 al entrar en el último período.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP