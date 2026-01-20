americateve

Booker anota 27, Green regresa con 12 puntos y los Suns superan 116-110 a los 76ers

FILADELFIA (AP) — Devin Booker anotó 27 puntos y Jalen Green agregó 12 en su regreso a la alineación en la victoria de los Suns de Phoenix el martes 116-110 ante los 76ers de Filadelfia en el segundo enfrentamiento consecutivo de los equipos.

Devin Booker de los Suns de Phoenix salta para anotar frente a Adem Bona de los 76ers de Filadelfia el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)
Devin Booker de los Suns de Phoenix salta para anotar frente a Adem Bona de los 76ers de Filadelfia el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

Grayson Allen y Jordan Goodwin anotaron 16 unidades cada uno y Collin Gillespie y Oso Ighodaro añadieron 12 cada uno para que los Suns ganaran su tercer partido consecutivo y el duodécimo en 16 juegos.

El novato VJ Edgecombe lideró a los 76ers con 25 tantos. Kelly Oubre Jr. terminó con 21 puntos y Tyrese Maxey agregó 17. Andre Drummond finalizó con 15 rebotes y ocho puntos para los Sixers, quienes perdieron por cuarta vez en seis juegos.

Filadelfia estuvo sin Joel Embiid (manejo de lesión en el tobillo derecho) y Paul George (manejo de lesión en la rodilla izquierda).

Green jugó apenas su tercer partido de la temporada, y el primero desde el 8 de noviembre, debido a una lesión en el tendón de la corva derecha. Está en su primera temporada con los Suns, equipo al que llegó en la temporada baja como parte del intercambio con el que Kevin Durant se fue a los Rockets de Houston.

Green salió del banquillo para anotar siete puntos en nueve minutos de la primera mitad, y terminó atinando 4 de 11 tiros de campo, incluyendo dos de cuatro desde la distancia, en 20 minutos, con tres asistencias y dos rebotes.

