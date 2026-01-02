americateve

Booker anota 20 en el primer cuarto y termina con 33 en la victoria de Suns 129-102 sobre Kings

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 33 puntos, 20 de ellos en el primer cuarto, y los Suns de Phoenix se despegaron en la segunda mitad para lograr una victoria de 129-102 sobre los maltrechos Kings de Sacramento el viernes por la noche.

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, prepara una bandeja dejando atrás a Keegan Murray, izquierda, de los Kings de Sacramento, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, prepara una bandeja dejando atrás a Keegan Murray, izquierda, de los Kings de Sacramento, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Dillon Brooks anotó 18 unidades y Mark Williams tuvo 15 tantos y nueve rebotes para los Suns, quienes han ganado cinco de sus últimos seis partidos. Se recuperaron de la derrota del miércoles en Cleveland. Booker, Brooks y Williams no jugaron en todo el último cuarto.

Collin Gillespie y Oso Ighodaro anotaron 15 puntos cada uno para Phoenix. El suplente Jamaree Bouyea anotó 12 para los Suns, que lideraron por 28 al final del juego.

Booker terminó con 13 de 21 en tiros de campo —solo uno de seis en triples— y seis de siete desde la línea de tiros libres en 28 minutos. Acertó ocho de 12 en el primer cuarto anotando 20 de los 32 puntos de los Suns. Fue el período con más puntos de Booker desde abril de 2024, cuando también anotó 20.

Los Suns lideraban 62-56 al medio tiempo, pero ampliaron la ventaja en el tercer cuarto, liderando por hasta 18 antes de terminar el período con una ventaja de 97-83.

Keegan Murray lideró a los Kings con 23 puntos y diez rebotes. Sacramento perdió su cuarto partido consecutivo, y el sexto seguido como visitante, cayendo a 8-27.

Russell Westbrook tuvo 17 puntos y seis asistencias para los Kings, y Keon Ellis terminó con 14 puntos.

