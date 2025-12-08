americateve

Bonds y Clemens enfrentan un futuro incierto para entrar al Salón de la Fama

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Con Barry Bonds y Roger Clemens enfrentando solo una oportunidad más bajo las reglas actuales para ingresar al Salón de la Fama del béisbol, la presidenta del recinto piensa que fueron rechazados porque los miembros del comité de la era contemporánea evalúan la Era de los Esteroides de la misma manera que los escritores de béisbol.

Bonds y Clemens recibieron cada uno menos de cinco votos el domingo del comité que eligió a Jeff Kent.

"No me sorprende porque creo que hay superposición y obviamente discusiones entre los escritores y tenemos escritores representados en ese comité", afirmó el lunes Jane Forbes Clark, presidenta del Salón, después de una conferencia de prensa con Kent en las reuniones de invierno.

Bajo un cambio anunciado por el Salón de la Fama en marzo pasado, los candidatos que recibieron menos de cinco votos del panel de 16 personas no son elegibles para la boleta de ese comité durante el próximo ciclo de tres años. Un candidato que es eliminado, reaparece más tarde en una boleta y si nuevamente recibe menos de cinco votos sería excluido de futuras apariciones en la boleta.

Eso significa que si Bonds y Clemens reaparecen en la boleta de la era contemporánea en 2031 y no logran obtener cinco votos, serían excluidos de futuras apariciones a menos que se cambien las reglas.

"Lo que es encantador de esto es que va a abrir espacios en la boleta para que más personas puedan ser revisadas. Ciertamente pueden regresar en seis años, en el '31, pero entre ahora y entonces, algunas otras personas tendrán una oportunidad porque creo que eso es realmente importante", comentó Clark.

Bajo el formato del comité del Salón, los jugadores de la era contemporánea desde 1980 alternan durante tres años con la era clásica y los managers, ejecutivos y ampayers de la era contemporánea.

Bonds, un jardinero siete veces MVP de la Liga Nacional y 14 veces All-Star, estableció el récord de jonrones de carrera con 762 y el récord de la temporada con 73 en 2001. Clemens, ganador de siete premios Cy Young, tuvo un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4.672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5.714) y Randy Johnson (4.875).

Bonds ha negado haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento y Clemens sostiene que nunca usó PEDs.

Bonds y Clemens no lograron ingresar en 2022 en su décima y última aparición en la boleta de la BBWAA, cuando Bonds recibió 260 de 394 votos (66%) y Clemens 257 (65.2%).

En su primera aparición en la boleta del comité de la era contemporánea, Bonds y Clemens recibieron cada uno menos de cuatro votos en diciembre de 2022, mientras que Fred McGriff fue elegido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

