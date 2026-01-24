americateve

Bomberos combaten las llamas en los últimos pisos de edificio residencial en el Bronx

NUEVA YORK (AP) — Los bomberos combatían en la madrugada del sábado un incendio en los dos últimos pisos de un edificio de apartamentos de gran altura en la Ciudad de Nueva York, según las autoridades.

Esta imagen, distribuida por el departamento de bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), muestra las labores de extinción de un incendio en las dos plantas superiores de un edificio residencial de gran altura en el Bronx, en la Ciudad de Nueva York, el 24 de enero de 2026. (FDNY vía AP)
Esta imagen, distribuida por el departamento de bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), muestra las labores de extinción de un incendio en las dos plantas superiores de un edificio residencial de gran altura en el Bronx, en la Ciudad de Nueva York, el 24 de enero de 2026. (FDNY vía AP) AP

El fuego registrado en el Bronx comenzó poco después de la medianoche y se extendió a varios apartamentos en el inmueble de 17 plantas, explicó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, en un comunicado) en un comunicado.

Por el momento se desconocía qué causó el incendio.

Más de 200 bomberos y efectivos de los servicios de emergencia trabajaban en el lugar del incendio, agregó el FDNY.

Las autoridades no informaron sobre posibles heridos.

En un video publicado en internet se podría ver cómo las llamas envolvían parte de los pisos superiores del edificio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

