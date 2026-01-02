americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bomberos combaten gran incendio en complejo de apartamentos en construcción en Denver

DENVER (AP) — Más de 100 bomberos combatían el viernes por la noche un gran incendio que arrasaba un complejo de apartamentos de tres pisos en construcción en el sureste de Denver, según las autoridades.

La imagen, distribuida por el Departamento de Bomberos de Denver, muestra un incendio de grandes proporciones en Denver, el 2 de enero de 2026. (Departamento de Bomberos de Denver vía AP)
La imagen, distribuida por el Departamento de Bomberos de Denver, muestra un incendio de grandes proporciones en Denver, el 2 de enero de 2026. (Departamento de Bomberos de Denver vía AP) AP

Los bomberos continuaban trabajando para extinguir las llamas más de dos horas después de que comenzara, dijo Robert Murphy, jefe de división de operaciones de los Bomberos de Denver.

"Es grave", señaló. "No puedo decirle la última vez que tuvimos un incendio de tres grados tan grande en Denver".

No se han reportado heridos, según el departamento de bomberos.

El edificio está junto a una importante vía pública que quedó temporalmente cerrada en ambas direcciones, indicó el Departamento de Policía de Denver en una publicación en la red social X.

A algunos residentes de un edificio residencial cercano se les aconsejó que abandonases sus viviendas calor que irradiaba del incendio, agregó Murphy.

La División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Colorado indicó en X que el fuego provocó "importantes cortes de energía". Las autoridades habilitaron un refugio temporal nocturno en un centro de convenciones en la cercana ciudad de Glendale.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter