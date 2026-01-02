Bomberos combaten gran incendio en complejo de apartamentos en construcción en Denver

Compartir en:









La imagen, distribuida por el Departamento de Bomberos de Denver, muestra un incendio de grandes proporciones en Denver, el 2 de enero de 2026. (Departamento de Bomberos de Denver vía AP) AP

Los bomberos continuaban trabajando para extinguir las llamas más de dos horas después de que comenzara, dijo Robert Murphy, jefe de división de operaciones de los Bomberos de Denver.

"Es grave", señaló. "No puedo decirle la última vez que tuvimos un incendio de tres grados tan grande en Denver".

No se han reportado heridos, según el departamento de bomberos.

El edificio está junto a una importante vía pública que quedó temporalmente cerrada en ambas direcciones, indicó el Departamento de Policía de Denver en una publicación en la red social X.

A algunos residentes de un edificio residencial cercano se les aconsejó que abandonases sus viviendas calor que irradiaba del incendio, agregó Murphy.

La División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Colorado indicó en X que el fuego provocó "importantes cortes de energía". Las autoridades habilitaron un refugio temporal nocturno en un centro de convenciones en la cercana ciudad de Glendale.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.