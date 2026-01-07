americateve

Bolsonaro es llevado a hospital para exámenes tras caer de su cama

RÍO DE JANEIRO (AP) — El expresidente Jair Bolsonaro salió temporalmente el miércoles de una prisión en la capital de Brasil, donde cumple una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, para someterse a exámenes médicos en un hospital local después de caerse de la cama.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, enfrente del hospital adonde el expresidente estaba siendo llevado en Brasilia el 24 de diciembre del 2025. (AP foto/Eraldo Peres) AP

La policía escoltó al Bolsonaro, de 70 años, desde la sede de la policía federal en Brasilia hasta el cercano hospital DF Star, donde llegó alrededor del mediodía para realizarse tres pruebas cerebrales. No estaba claro cuánto tiempo tomarían los exámenes y cuándo regresaría a la prisión.

Bolsonaro se cayó en su celda durante la noche del lunes al martes mientras dormía. Su esposa, Michelle, y su hijo Carlos declararon el martes en las redes sociales que el político de extrema derecha necesitaba atención médica y expresaron su frustración porque Bolsonaro no fue enviado al hospital el día después de su caída.

En su decisión de autorizar el viaje al hospital el miércoles, el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes citó un informe de salud realizado por la policía federal el martes. Según el informe, Bolsonaro reportó un trauma leve en la cabeza. Al ser examinado, se encontró que el exlíder brasileño estaba consciente y lúcido, con un corte superficial en la cara.

De Moraes autorizó una tomografía, un escaneo cerebral y una prueba de ondas cerebrales solicitadas por los abogados de Bolsonaro. El juez dijo que su traslado al hospital debía realizarse de manera "discreta" y que la policía federal era responsable de la seguridad de Bolsonaro y de su regreso a la prisión.

Bolsonaro había salido previamente del hospital y regresado a la prisión el jueves pasado, una semana después de someterse a una cirugía de doble hernia.

Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados en septiembre por un panel de jueces del Supremo Tribunal por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inacio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a de Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del estado de derecho democrático. Él ha negado cualquier delito.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

