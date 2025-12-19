Bolonia vence a Inter de Milán en penales y avanza a la final de la Supercopa de Italia

Compartir en:









Ciro Immobile, del Bolonia, al centro, celebra con sus compañeros Emil Holm, a la izquierda, y Giovanni Fabbian tras anotar el gol de la victoria en una tanda de penales al final de un juego de fútbol de la semifinal de la Supercopa de Italia entre el Bolonia y el Inter de Milán en Riad, Arabia Saudita, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Photo/Altaf Qadri) AP

Ciro Immobile acertó el cobro decisivo para el debutante en la Supercopa, Bolonia, después de que Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange-Yoan Bonny fallaran para el Inter.

Lews Ferguson y Jonathan Rowe también anotaron para Bolonia, mientras que el argentino Lautaro Martínez y Stefan de Vrij convirtieron para el Inter.

El resultado significa que Bolonia jugará contra Napoli el lunes en Riad. El campeón de la Serie A venció a AC Milan 2-0 en la primera semifinal el jueves.

La Supercopa de Italia se juega entre los ganadores y subcampeones de la Serie A y la Copa de Italia de la temporada pasada, con todos los partidos celebrados en Arabia Saudí.

Inter tomó la delantera después de solo 70 segundos en el Estadio Al-Awwal Park en Riad. Bastoni avanzó antes de cruzar al segundo palo donde Marcus Thuram remató de volea espectacularmente.

Bolonia igualó el marcador diez minutos antes del descanso a través de Riccardo Orsolini. El ex extremo de la Juventus anotó desde el punto de penalti después de que se considerara que Yann Bisseck había cometido mano.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de ganar en el tiempo reglamentario, pero la falta de puntería y el buen desempeño de los porteros llevaron el juego a los penales.