americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolonia vence a Inter de Milán en penales y avanza a la final de la Supercopa de Italia

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Bolonia se enfrentará a Napoli en la final de la Supercopa de Italia la próxima semana después de vencer el viernes en penales 3-2 a Inter de Milán tras un reñido empate a uno en Arabia Saudí.

Ciro Immobile, del Bolonia, al centro, celebra con sus compañeros Emil Holm, a la izquierda, y Giovanni Fabbian tras anotar el gol de la victoria en una tanda de penales al final de un juego de fútbol de la semifinal de la Supercopa de Italia entre el Bolonia y el Inter de Milán en Riad, Arabia Saudita, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Photo/Altaf Qadri)
Ciro Immobile, del Bolonia, al centro, celebra con sus compañeros Emil Holm, a la izquierda, y Giovanni Fabbian tras anotar el gol de la victoria en una tanda de penales al final de un juego de fútbol de la semifinal de la Supercopa de Italia entre el Bolonia y el Inter de Milán en Riad, Arabia Saudita, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Photo/Altaf Qadri) AP

Ciro Immobile acertó el cobro decisivo para el debutante en la Supercopa, Bolonia, después de que Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange-Yoan Bonny fallaran para el Inter.

Lews Ferguson y Jonathan Rowe también anotaron para Bolonia, mientras que el argentino Lautaro Martínez y Stefan de Vrij convirtieron para el Inter.

El resultado significa que Bolonia jugará contra Napoli el lunes en Riad. El campeón de la Serie A venció a AC Milan 2-0 en la primera semifinal el jueves.

La Supercopa de Italia se juega entre los ganadores y subcampeones de la Serie A y la Copa de Italia de la temporada pasada, con todos los partidos celebrados en Arabia Saudí.

Inter tomó la delantera después de solo 70 segundos en el Estadio Al-Awwal Park en Riad. Bastoni avanzó antes de cruzar al segundo palo donde Marcus Thuram remató de volea espectacularmente.

Bolonia igualó el marcador diez minutos antes del descanso a través de Riccardo Orsolini. El ex extremo de la Juventus anotó desde el punto de penalti después de que se considerara que Yann Bisseck había cometido mano.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de ganar en el tiempo reglamentario, pero la falta de puntería y el buen desempeño de los porteros llevaron el juego a los penales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter