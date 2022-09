Bologna: Mihajlovic, primer técnico despedido en la Serie A

Associated Press

No se anunció el nombre de un sustituto de manera inmediata.

“Ha sido la decisión más difícil que he tomado desde que soy presidente de Bologna”, dijo Joey Saputo, el dueño canadiense del club, en un comunicado. “Durante estos años, he compartido con Sinisa momentos bellos y dolorosos que han reforzado no sólo el vínculo profesional, sino el humano entre nosotros”.

“(Bologna) siempre estará de su lado hasta que se recupere completamente y por el resto de su carrera", añadió.

Bologna lleva tres empates y dos derrotas en el torneo.

Fue la segunda etapa de Mihajlovic en el Bologna, donde incursionó por primera vez como técnico entre 2008-09.

La liga italiana de 20 equipos tuvo 11 cambios de entrenador la pasada temporada.

Giovanni Stroppa también se tambalea en el Monza de Silvio Berlusconi, ya que aún no ha sumado puntos en su debut en la máxima categoría.

Fuente: Associated Press