De más de 700 cubanos en Bolivia solo 205 eran médicos, revela ministro de Salud

La mayoría de los cubanos del programa de colaboración, sin estudios en medicina ganaba como un médico profesional, tenía cubiertos viáticos diarios y gastos de viajes al interior del país, entre otras irregularidades, denunció el ministro de Salud en funciones, Dr. Aníbal Cruz, reportó el jueves el diario boliviano El Deber.

"Para mi autoridad, no conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado la documentación que corresponde a su profesión", afirmó el titular en declaraciones a la prensa que reproduce en un video la cuenta oficial en Twitter del Ministerio de Salud boliviano.

Salud Bolivia on Twitter El Ministro de Salud, Dr. Aníbal Cruz, explicó que esta Cartera de Estado está realizando una reingeniería para cubrir los puestos de los médicos cubanos con profesionales que estén legalmente establecidos en el país. pic.twitter.com/LerlA95CBK — Salud Bolivia (@MinSaludBolivia) November 27, 2019

"Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos y técnicos médicos, y que también a partir de esto tenían un sueldo que es mucho mayor al de los médicos bolivianos", añadió Cruz.

Los cubanos destacados en Bolivia "tenían ciertas ventajas", como un salario de 1.040 dólares, un viático de 68 bolivianos (unos 10 dólares) por día, y gastos de transporte aéreo y de otros tipos pagados por el estado, para un total de "unos 9.000 bolivianos" por médico, especificó el ministro de Salud.

Pero, según Cruz, los registros digitales sobre las brigadas cubanas en Bolivia fueron dañados y la información disponible corresponde solo a documentos impresos de 2019.

"Este año se ha utilizado aproximadamente 78 millones 764 mil 889 bolivianos y se ha pagado por estos súbditos 53 millones 121 mil bolivianos”, señaló Cruz, un acuerdo que "en vez de ayuda económica al país era un daño, pero beneficiaba económicamente a Cuba".

El ministro dijo que su equipo está "haciendo una reingienería inmediata" para que "ese presupuesto que se utilizaba quede en Salud".

Su cartera buscará "optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol (...)", y a los que se les dará "seguridad laboral", prometió Cruz.