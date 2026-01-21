americateve

Bolivia y EEUU dialogan con el fin de fortalecer lucha antidrogas y otros delitos

LA PAZ, Bolivia (AP) — Estados Unidos envió a funcionarios a Bolivia para dialogar sobre una futura cooperación en la lucha contra las drogas y otros delitos, después de que el presidente de centroderecha Rodrigo Paz diera un giro y se acercara a Washington tras llegar al poder, informó la fiscalía del país andino.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP/Jorge Saenz)
El ente judicial informó el miércoles a través de un comunicado que sus representantes sostuvieron una reunión con autoridades estadounidenses a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) en Sucre, sede del poder judicial de Bolivia.

“El objetivo de esta reunión fue dialogar sobre el futuro de la cooperación bilateral, intercambiar experiencias y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional en áreas estratégicas como el combate al narcotráfico, la seguridad ciudadana”, indicó.

La exfiscal de Estados Unidos, Shanna Batten, y la representante de la embajada estadounidense de Asuntos Legales, Patricia Viscarra, asistieron a la reunión con el secretario general de la Fiscalía de Bolivia, Israel Badelomar, y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Jorge Algarañaz, entre otras autoridades.

Paz lleva en el gobierno más de dos meses y se ha acercado a Estados Unidos, luego del fin de los gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Estados Unidos también envió una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que se reunió con el vicepresidente Edman Lara, quien también es la cabeza de la Asamblea Legislativa boliviana.

El gobierno boliviano recientemente anunció el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la cual fue expulsada en 2008 por el entonces gobierno de Morales.

Paz normalizó las relaciones con Estados Unidos un día después de iniciar su gobierno.

Morales y Arce fueron críticos a Estados Unidos, mientras que Washignton había descertificado la política de Bolivia en la lucha contra las drogas en las ultimas dos décadas. Bolivia es el tercer productor a nivel mundial de coca. La nación andida produce la hoja de coca, una planta considerada sagrada y milenaria aquí, pero que también es la materia prima de la cocaína.

FUENTE: AP

