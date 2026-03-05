americateve

Bolivia retoma la erradicación de hoja de coca suspendida hace casi un año

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno del presidente Rodrigo Paz retomó el jueves las tareas de erradicación de las plantaciones de hoja de coca en Bolivia suspendidas casi un año atrás por disputas internas en el anterior gobierno de izquierda.

Las tareas buscan evitar una mayor producción de esta planta, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras inaugurar las tareas de erradicación en Chimoré, en el centro de Bolivia, donde fueron suspendidas en medio de una disputa interna entre los expresidentes Luis Arce (2020-2025) y Evo Morales (2006-2019).

“Hoy con este acto estamos demostrando que queremos mandar un mensaje de recuperación de la institucionalidad del Estado… pero a la vez queremos hacerlo con absoluto diálogo y entendimiento”, agregó el ministro.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentado el año pasado, los cultivos de coca en Bolivia crecieron 4% en 2023. En las regiones de los Yungas, en La Paz y en el centro del país la superficie cultivada alcanzó a 31.000 hectáreas de las que sólo 22.000 hectáreas son legales y están destinadas a usos tradicionales como el masticado, el consumo en infusiones y en ritos indígenas.

La hoja de coca es la materia prima de la cocaína de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú.

Paralelamente, en la zona donde se encuentran los cocaleros dirigidos por Morales, se instalaron vigilias.

“Nosotros no estamos en contra del gobierno para que realice la erradicación con respeto a la ley… pero tampoco confiamos en el gobierno, por eso estas vigilias pacíficas”, explicó el dirigente cocalero Efraín Seña a la radio Kausachun Coca.

“Si antes hemos cerrado las puertas del trópico (la zona cocalera) era porque el gobierno de Lucho (Luis) Arce no ha respetado la institucionalidad y no ha respetado la ley de la hoja de coca”, agregó.

El año pasado los cocaleros rechazaron la erradicación por desconfianza hacia las autoridades encargadas del mercado de la coca y otras instituciones ligadas al control de esta planta designadas por el gobierno de Arce.

FUENTE: AP

