Bolivia refuerza ataque para duelos con Ecuador y Paraguay

Con el fin de mejorar la actuación de Bolivia después que el plantel inició perdiendo y sin sumar puntos, el timonel también convocó al legionario Danny Bejarano, que milita en el Lamia de Grecia.

El mes pasado, en las dos primeras fechas de la competencia, el país andino cayó por goleada de 5-0 como visitante ante Brasil, mientras que de local fue vencido 2-1 por Argentina.

La nueva convocatoria repite en su mayoría la lista de jugadores contra Brasil y Argentina. Aunque fueron mandados llamar integrantes de Bolívar y Wilstermann, clubes que no fueron tomados por diferencias entre los dirigentes del fútbol boliviano.

Bolivia recibirá el jueves 12 de noviembre a Ecuador en el estadio Hernando Siles de La Paz y luego visitará Paraguay el 17 de noviembre en Asunción.

Plantel de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar) y Jimmy Roca (Nacional Potosí).

Defensores: Diego Bejarano (Bolívar), Carlos Añez (The Strongest), Adrián Jusino (Bolívar), Ronny Montero (Wilstermann), Leonardo Zabala (Palmeiras, Brasil), Gabriel Valverde (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Enrique Flores (Bolívar), Jesús Sagredo (Blooming) y José María Carrasco (Blooming).

Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Alejando Chumacero (Puebla, México), Leonel Justiniano (Wilstermann), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Erwin Saavedra (Bolívar), Cristian Árabe, Juan Carlos Arce, Boris Céspedes, Erwin Sánchez (Always Ready) y Dany Bejarano (Lamia, Grecia).

Delanteros: Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Víctor Ábrego (Bolívar), Gilbert Álvarez(Wilstermann), Henry Vaca (Atlético Goianiense), Brasil, Jaume Cuéllar (Spal, Italia) y Bruno Miranda (Royal Pary).