Bolivia llama a 28 jugadores entre experimentados y juveniles para repechaje mundialista

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia convocó a 28 jugadores para afrontar la semifinal del repechaje internacional hacia el Mundial 2026 en la que enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey, México.

Un ciclista pasa junto a un promocional de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, México, el 25 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
En la lista del técnico Óscar Villegas no figura Marcelo Martins, el goleador histórico de la Verde. El delantero de 38 años ha vuelto a entrenar tras una larga pausa con el fin de ser tomado en cuenta.

Villegas citó a una mayoría de jugadores que disputaron las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, pero también aparecen juveniles.

Bolivia no se clasifica a una Copa del Mundo desde 1994 que se jugó en Estados Unidos.

De ganar el cruce, el equipo boliviano podría enfrentar a Irak en la final internacional cuyo seleccionador Graham Arnold ha pedido a la FIFA posponer el repechaje debido a la guerra que enfrenta ese país.

Los convocados comenzarán a concentrarse el lunes por la tarde con miras a un amistoso con Trinidad y Tobago el próximo domingo en Santa Cruz, en el oriente boliviano. Será el último compromiso previo al partido ante Surinam.

Entre las novedades figuran el delantero Juan Godoy, atacante paraguayo nacionalizado boliviano de 32 años y el centrocampista Jesús Maraude —17 años— y el lateral Dieguito Rodríguez. Los tres juegan Always Ready, el club que terminó segundo en el torneo de verano finalizado el domingo.

De los convocados 16 juegan en el exterior. Dos de ellos lo hacen con el Santos brasileño: el atacante Miguel Terceros y el defensor Marcelo Tórrez.

Martins volvió a entrenar a mediados de febrero en Oriente Petrolero y todavía no ha disputado un partido completo.

“Si necesita de un obrero más, aquí estoy con muchas ganas para poder ayudar”, declaró el fin de semana. Dejó de jugar en ese club en abril de 2024.

Villegas dijo que el exdelantero de Cruzeiro de Brasil debe entrenar más y jugar 90 minutos: "Es difícil convocarlo ahora”, manifestó.

Lista:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolivar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú), Gerónimo Govea (Montevideo Wonderers, Uruguay).

Defensores: Diego Medina (CSKA, Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rusia), Lucas Macazaga (Leganés, España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rusia), Dieguito Rodriguez (Always Ready), Luis Haquín (Al Tai, Arabia), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos, Brasil), Efraín Morales (CF Montreal, Canadá), Diego Arroyo (Shakhtar Nostsk, Ucrania), Leonardo Zabala (Cancún, México).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamíl ( Liga de Quito, Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca, Marruecos), Carlos Melgar (Bolívar).

Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Jesús Maraude (Always Ready), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca, Marruecos), Enzo Monteiro (FK Auda Letonia), Juan Godoy (Always Ready).

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

