americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivia inicia año escolar con la prohibición del uso de celulares en el aula

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia inauguró el lunes el año escolar con la prohibición del uso de celulares en clases por parte de estudiantes y maestros dispuesta por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que al mismo tiempo promueve el uso de internet con fines de investigación científica.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

El centroderechista Paz, quien asumió el poder el 8 de noviembre, inauguró el periodo escolar en la localidad de Copacabana, en las orillas del lago Titicaca, donde el mandatario les recordó a los estudiantes la norma emitida por el Ministerio de Educación sobre la prohibición del uso del dispositivo móvil en las aulas.

El gobernante aclaró que eso no quiere decir que los alejará de la tecnología, sino que promoverá que sea utilizada con fines científicos, al tiempo en que reiteró su promesa de llevar internet a comunidades rurales lejanas.

“Ahora no te voy a dar WiFi para que veas películas, no. Te voy a dar una conexión para que los alumnos puedan bajar conocimiento”, destacó Paz.

Reiteró que mediante “antenitas” su gobierno les dará internet a pueblos apartados. El año pasado la nueva administración, que puso fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda en el país andino, abrió la puerta al servicio de internet satelital de Starlink de SpaceX dirigida por Elon Musk y otras empresas. Además de promover becas para estudios en inteligencia artificial y otras ramas.

Las autoridades esperan que la nueva norma impulse a los educadores bolivianos a evaluar las formas de interactuar con los estudiantes durante las clases.

El objetivo es promover que los estudiantes investiguen, lean y no solo copien de trabajos hechos en el internet e incluso de la inteligencia artificial, señaló a la televisora Red Uno Fidel Maidana, director del colegio Antonio Díaz Villamil, en el centro de La Paz. “Vamos a volver a los trabajos manuscritos dejando de lado la impresión”, mencionó.

Paz también ha instado a los maestros a trabajar y avanzar en un acuerdo para cambiar la forma de educar a los estudiantes, en momentos en que el país andino avanza en un modelo político y económico diferente a las dos anteriores administraciones de izquierda.

No es el único país de la región que implementa la prohibición del uso de celulares dentro de las aulas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó en diciembre un proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, como celulares, en todas las escuelas a partir de 2026.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

El tanquero Emilia regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter