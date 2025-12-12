americateve

Bolivia: expresidente Arce es enviado a prisión preventiva tras acusaciones por presunta corrupción

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un juez ordenó el viernes la prisión preventiva por cinco meses para el expresidente Luis Arce quien es investigado por un caso de supuesta corrupción cuando era ministro de Evo Morales entre 2006 y 2017.

Tras una audiencia virtual el juez Elmer Laura ordenó que el exmandatario de 62 años cumpla detención preventiva en un penal de La Paz desde donde debe defenderse por los supuestos delitos que le imputa la fiscalía de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que se castigan en el país con penas de hasta seis años de cárcel.

El exgobernante socialista fue conducido por la noche al penal de San Pedro, una de las mayores cárceles del país andino.

Según la fiscalía, Arce autorizó en 2015 —cuando fungía como ministro de Economía— el depósito en cuentas particulares de dinero del Fondo Indígena creado para financiar proyectos productivos en zonas rurales y comunidades indígenas pobres.

El caso estalló en 2017 cuando se denunció que millones de dólares fueron a parar a cuentas particulares. A pesar que se le consideró el mayor escándalo de corrupción en la gestión de Morales (2006-2019), las investigaciones no avanzaron.

Arce dijo en la audiencia desde dependencias policiales donde se halla detenido desde el miércoles que su aprehensión “fue irregular e ilegal”.

“No me mostraron una orden, los agentes llevaban pasamontañas como en los gobiernos fascistas. Soy inocente de las acusaciones que son políticas. Es una persecución, soy un chivo expiatorio”, declaró ante el juez.

El exmandatario aseguró que no tuvo una vinculación personal directa con el Fondo Indígena y que delegó responsabilidades a un representante.

El juez Laura fue más allá del pedido de la fiscalía que requirió tres meses de detención preventiva en un centro correccional para adolescentes para Arce. La defensa alegó en la audiencia que el exmandatario padece de cáncer y que su vida corre riesgo en prisión. Laura dijo que Arce debe recibir la “atención médica que requiere” y que las autoridades deben garantizar su seguridad.

Arce fue diagnosticado con cáncer de riñón en 2017 y superó el mal tras un tratamiento médico en Brasil, pero debe someterse a controles anuales en ese país.

La investigación de las presuntas irregularidades cometidas con el Fondo Indígena se reabrió tras la asunción del centroderechista Rodrigo Paz, quien dijo que en los casi 20 años de gestión de Morales y Arce “hubo un saqueo” de los fondos públicos.

Aunque no ha sido cuantificado el daño económico, en el caso de Arce el “desfalco” sería de más de 51 millones de dólares, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

El dinero se habría desviado para “comprar lealtades” de dirigentes sindicales e indígenas afines al partido de gobierno en momentos de campaña electoral, explicó el exsenador Oscar Ortiz, quien investigó las denuncias en 2015.

Los sindicatos y organizaciones sociales fueron el principal sostén del gobierno del Movimientos al Socialismo (MAS) de Morales y Arce que gobernó por casi dos décadas. La fiscalía no ha descartado la posibilidad de convocar a declarar a Morales, lo que ha puesto en alerta a los cocaleros del Chapare, en el centro del país, donde el exmandatario está atrincherado. Tiene una orden de detención desde el año pasado por el presunto abuso de una menor cuando era mandatario en 2016.

La detención de Arce se da en momentos en que Paz comienza a afrontar las primeras protestas por la crónica escasez de combustible y mientras el mandatario aún no define si levantará o mantendrá la subvención a los carburantes, que según los críticos provoca un derrame de los fondos públicos en medio de la peor crisis económica en 40 años.

FUENTE: AP

