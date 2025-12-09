americateve

Bolivia e Israel avanzan en la restauración de las releciones tras salida de gobiernos de izquierda

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano del presidente conservador Rodrigo Paz anunció el martes que avanzará en la restauración de las relaciones diplomáticas con Israel, la señal más reciente de la reconfiguración geopolítica en un país sudamericano que alguna vez estuvo entre los críticos más vehementes de las políticas israelíes hacia los palestinos.

El canciller de Bolivia, Fernando Armayo, viajó a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su par de Israel, Gideon Saar, informó la cancillería de Bolivia. Hace una semana el gobierno de Paz eliminó las visas de ingreso a Bolivia a ciudadanos de Israel y de Estados Unidos que habían impuesto los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La cancillería explicó que el nuevo gobierno, que asumió las riendas de la nación andina hace un mes, busca dar una nueva imagen dando un giro respecto a las políticas de las dos anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual estuvo en el poder casi 20 años.

Paz emprende su política exterior de “abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia” y así conseguir inversiones y créditos internacionales para implementar su plan para sacar a la nación andina de la peor crisis en cuatro décadas, resaltó.

También reafirmó la voluntad del gobierno boliviano de “superar decisiones del pasado y de reconstruir vínculos que aporten oportunidades reales en tecnología, innovación, cooperación y seguridad” con Israel.

“Apreciamos la decisión del presidente de cancelar los requisitos de visa para los viajeros israelíes. ¡Mañana pretendemos renovar las relaciones entre nuestros países!”, escribió Saar el lunes en su cuenta de X.

Bolivia rompió relaciones con Israel durante el entonces gobierno de Morales e impuso la obligación del visado en rechazo a un ataque de ese país a los palestinos de Gaza.

La presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) eliminó la exigencia a los dos países tras la dimisión de Morales, pero Arce —delfín del primer presidente indígena— repuso la medida posteriormente.

Otros países latinoamericanos de izquierda, como Chile y Colombia, pronto tomaron medidas similares, retirando a sus embajadores y sumándose a la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas ante lo que llamó un genocidio por sus ataques a Gaza.

FUENTE: AP

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

