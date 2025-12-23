americateve

Bolivia abre sus puertas a Starlink de Elon Musk y a otras empresas tecnológicas tras restricciones

LA PAZ, Bolivia (AP) — El nuevo gobierno de Bolivia autorizó el martes a Starlink, de Elon Musk, y a otras compañías de internet satelital a operar en el país andino para competir con un satélite propio de tecnología china comprado en 2013 por el entonces presidente izquierdista Evo Morales y criticado por su servicio lento.

El decreto promulgado por el nuevo mandatario de centroderecha Rodrigo Paz también autoriza a OneWeb del grupo Eutelsat y Kuiper de Amazon para integrar a Bolivia a los estándares globales de conectividad.

Ninguna de esas compañías de telecomunicaciones satelitales de órbita baja operaba en el país por restricciones gubernamentales establecidas por las administraciones pasadas de Morales (2006-2019) y su sucesor Luis Arce (2020-2025).

El satélite nacional Tupaj Katari comprado por Morales con crédito chino está a punto de finalizar su vida útil y ha sido crítico por proporcionar una conectividad lenta.

“Buscamos reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a una conectividad de alta calidad para todos los bolivianos", dijo el presidente Paz en rueda de prensa. "Bolivia quedó rezagada, fuimos espectadores mientras el mundo avanzaba. Eso terminó, esta nueva tecnología permitirá recuperar el tiempo perdido y colocar al país en la tendencia global”.

“Se ha gastado más de 200 millones de dólares en un satélite que no funciona”, acotó.

El rezago tecnológico tuvo un impacto dramático durante la pandemia de coronavirus cuando gran parte de los hogares de zonas rurales, incluso periurbanas, tenían deficiencias para conectarse a internet para pasar clases a distancia.

Starlink de Space X, la empresa espacial de Musk, no pudo ingresar al país andino mientras expandía sus servicios en todo el continente.

Paz anunció también que en enero empresas globales como Tesla, Amazon, Tether y Oracle anunciarán inversiones tecnológicas en el país en un centro de datos que su gobierno instalará en las ciudades de El Alto y Cochabamba.

Dijo que para ello desde febrero pondrá en marcha un programa de 10.000 becas junto a esas y otras empresas tecnológicas para formar a jóvenes en áreas estratégicas.

Tras su arribo al gobierno el mes pasado, Paz anunció una apertura a las inversiones extranjeras para sacar al país de la peor crisis económica en cuatro décadas y se acercó a Estados Unidos, con el que Bolivia no mantiene relaciones a nivel de embajadores desde la expulsión del representante estadounidense en 2008 durante el entonces gobierno de Morales, que pasó a formar parte del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) junto a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El gobierno de Paz enfrenta estos días protestas callejeras tras haber derogado el subsidio a los combustibles cuya carga financiera agravó la crisis económica, según los expertos.

FUENTE: AP

