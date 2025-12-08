americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Boeing finaliza la adquisición de Spirit AeroSystems, proveedor clave del 737 Max

STARKE, Florida, EE.UU. (AP) — Boeing afirmó el lunes que ha completado la compra de 4.700 millones de dólares del proveedor clave Spirit AeroSystems, que fabrica fuselajes para los aviones 737 Max de la gigante compañía aeroespacial, incluido un avión de Alaska Airlines que perdió un panel durante el vuelo el año pasado.

ARCHIVO - Esta imagen del jueves 25 de julio de 2013 muestra un recinto de Spirit AeroSystems en Wichita, Kansas. (Mike Hutmacher/The Wichita Eagle via AP, Archivo)
ARCHIVO - Esta imagen del jueves 25 de julio de 2013 muestra un recinto de Spirit AeroSystems en Wichita, Kansas. (Mike Hutmacher/The Wichita Eagle via AP, Archivo) AP

El acuerdo, que ha estado en proceso durante más de un año, también trae al mayor proveedor de repuestos de Boeing a la empresa. El director general, Kelly Ortberg, lo calificó como un "momento crucial" para el futuro de Boeing.

“A medida que damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros de equipo y unimos nuestras dos empresas, nuestro enfoque está en mantener la estabilidad para poder seguir entregando aviones de alta calidad, servicios diferenciados y capacidades avanzadas de defensa para nuestros clientes y la industria”, indicó Ortberg en un comunicado.

Boeing había sido propietaria de Spirit, con sede en Wichita, Kansas, pero la separó en 2005. Reabsorber la empresa, que no está relacionada con Spirit Airlines, revierte una prolongada estrategia de Boeing de externalizar trabajos importantes en sus aviones de pasajeros, un sistema que enfrentó crecientes críticas en los últimos años debido a problemas de fabricación en Spirit que interrumpieron la producción y entrega de populares aviones de Boeing, incluidos los 737 y 787.

Cuando Boeing anunció en julio de 2024 que planeaba readquirir Spirit, posicionó el movimiento como un paso hacia la mejora de la calidad y la seguridad. Las preocupaciones sobre la seguridad llegaron a un punto crítico casi seis meses antes, después de que el panel que cubría un hueco para una puerta saliera despedido del avión de Alaska Airlines mientras viajaba a 16.000 pies (4.876 metros) sobre Oregón.

El incidente dejó un hueco en el costado del avión, pero nadie resultó gravemente herido. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron más tarde que faltaban cuatro pernos que ayudan a asegurar los paneles de las puertas en el avión de Alaska después de trabajos de reparación en una fábrica de Boeing.

El hallazgo renovó las preguntas sobre la cultura de seguridad de Boeing y se produjo mientras la compañía enfrentaba un proceso penal en curso por dos accidentes fatales anteriores que involucraban sus aviones Max.

Esos accidentes, que ocurrieron frente a la costa de Indonesia y en Etiopía con menos de cinco meses de diferencia en 2018 y 2019, mataron a 346 personas y llevaron a la inmovilización mundial del 737 Max durante casi dos años. El Departamento de Justicia acusó a Boeing de engañar a los reguladores sobre un sistema de control de vuelo que luego estuvo implicado en los accidentes.

El proceso penal se resolvió el mes pasado, cuando un juez federal en Texas aprobó la solicitud del Departamento de Justicia de desestimar el cargo como parte de un acuerdo con Boeing. A cambio, Boeing acordó pagar o invertir 1.100 millones de dólares adicionales en multas, compensación para las familias de las víctimas del accidente y medidas internas de seguridad y calidad.

Boeing ha dicho que el valor total de la adquisición de Spirit es de alrededor de 8.300 millones de dólares. Las acciones de la compañía subieron un 2,2% el lunes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter