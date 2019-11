Boca supera a Unión y queda como único puntero provisorio

Los boquenses encontraron el primer gol muy tempranamente. Emanuel Reynoso sirvió un córner y Ábila cabeceó con facilidad para la ventaja inicial. Hubo más ocasiones favorables para los locales en el primer tiempo, la más clara de ellos en los pies de Eduardo Salvio a los 41 _que remató para la contención del portero Sebastián Moyano.

La debilidad de los visitantes fue aprovechada por los xeneizes, que consiguieron el segundo con una combinación entre Ábila, Nicolás Capaldo y Mac Allister. El volante definió de primera tras esa gran triangulación.

“Fue uno de los partidos más completos que hicimos. Tanto en ataque como en defensa. Muchísima velocidad”, dijo Eduardo Salvio. “Hoy se vio un gran equipo. Podríamos haber marcado muchos más goles”.

El internacional Daniele De Rossi ingresó desde el banco a los 64 minutos en lugar de Mac Allister. El italiano reapareció en la primera boquense tras casi tres meses. Su último partido había sido el clásico ante River Plate del 1 de septiembre.

“Entrené mucho esta semana. Me faltaba la sensación de jugar en esta cancha”, afirmó De Rossi. “Traté de volver antes. Cometí un error y me lesioné otra vez. Ahora me siento bien. Me encanta estar acá. Quiero jugar un poquito más”.

Talleres y Racing empataron 3-3 en el mejor partido de la fecha 14. Abrió la cuenta el paraguayo Matías Rojas con un control de zurda y un remate de derecha (10). Igualó la T con una gran escapada de Franco Fragapane como extremo izquierdo para la definición de Nahuel Bustos (29).

Racing se puso 2-1 con un remate de Matías Zaracho (40). En los descuentos del primer tiempo, Jonathan Menéndez aprovechó un rebote para establecer el 2-2. Bustos marcó el 3-2 para los locales con un remate espectacular de vaselina (67). El empate definitivo fue obra de Jonathan Cristaldo al controlar de pecho y definir bien (84).

Gimnasia perdió en La Plata ante Arsenal de Sarandí por 1-0 con el tanto de Juan Manuel García (3). Los triperos perdieron los siete cotejos que disputaron en su cancha y permanecen en puestos de descenso. Diego Maradona renunció como técnico de Gimnasia el martes y retomó el jueves.

“Se cerraron muy bien. Hoy no tuvimos la confianza que le pedimos cuando se juega acá, en el bosque”, dijo Maradona. “Seguro que me quedo”, aseguró consultado por su continuidad tras el receso veraniego.

En tanto, Banfield derrotó por 1-0 a Vélez Sarsfield. El colombiano Reinaldo Lenis fue el autor del gol de la victoria que le sirve a los verdiblancos para alejarse de los puestos de retaguardia.

Otros resultados: Huracán 1, Central Córdoba (Santiago del Estero) 1; Atlético Tucumán 2, San Lorenzo 2 (sábado).

Otros partidos: Colón-Estudiantes, Patronato-Godoy Cruz, Rosario Central-Aldosivi (lunes); Independiente de Avellaneda-River Plate (postergado para el 19 de enero).

Posiciones: Boca 28 puntos: Argentinos, Lanús, Racing 25; River 24; Atl. Tucumán 23; Vélez, Estudiantes 22; Newell’s 21; Arsenal, Independiente, Talleres, San Lorenzo 20; Central 19; Central Córdoba, Defensa 17; Banfield, Unión 16; Huracán 15; Colón, Patronato 13; Gimnasia 10; Aldosivi 8; Godoy Cruz 6.

Próxima fecha (decimoquinta): Banfield-Gimnasia, Racing-Defensa, Estudiantes-Atl. Tucumán, Boca-Argentinos, Newell’s-River, San Lorenzo-Patronato, Vélez-Colón, Godoy Cruz-Talleres, Central Córdoba-Rosario Central, Aldosivi-Independiente, Arsenal-Lanús, Unión-Huracán.