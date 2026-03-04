Boca se aprovecha de la resaca de Lanús y lo golea 3-0 en La Fortaleza

En un partido postergado por la séptima fecha, el “Xeneize” se impuso con absoluta claridad al reciente verdugo del Flamengo con tantos de Santiago Ascacíbar, a los 15 minutos, y un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, a los 30 y 64.

El juvenil Tomás Aranda, en su primera titularidad, fue una de las figuras de la visita.

“Uno lo sueña cuando arranca de chico, se me van dando las cosas, hay que seguir para adelante. En este partido y ante un buen rival, nos salieron los goles”, declaró el mediocampista de 18 años.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que arrastraba una racha de cuatro partidos sin victorias en el certamen (una derrota y tres empates), suma 12 puntos y se ubica en la sexta posición, a seis unidades de Vélez Sarsfield, líder en soledad de su zona.

Los jugadores de Boca realizaron el tradicional “pasillo” a sus colegas del “Granate” para homenajearlos por su gesta de la semana pasada en el Maracaná, mientras los hinchas locales se entregaban a celebrar el título en medio de un festival pirotécnico y nubes de humo de colores. En La Fortaleza, excepcionalmente, también hubo aficionados visitantes.

Una vez iniciada las acciones, el “Xeneize” fue implacable: presión alta, movilidad y conexiones a partir de su triple eje de volantes conformado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Ascacíbar, con Aranda libre, ocupando preferentemente la banda izquierda, y con Merentiel y el paraguayo Adam Bareiro como doble tándem de ataque.

En contrapartida, el equipo de Mauricio Pellegrino --que venía de igualar el domingo con Defensa y Justicia con una formación totalmente alternativa-- presentó frente a Boca a la mayoría de sus habituales titulares, pero extrañó demasiado a Rodrigo Castillo, su goleador, recién vendido al Fluminense, y Marcelino Mareno, su mayor talento, ausente por una lesión en el metatarso izquierdo. Sus reemplazantes respectivos, Walter Bou y Franco Watson, no supieron estar a la altura. Y su rival fue superior de principio a fin.

El primer grito de Ascacíbar con la camiseta auriazul fue un excelente remate de media distancia del exjugador de Estudiantes de La Plata, que contó con la involuntaria ayuda de José Canale: la pelota se desvió en la espalda del defensor paraguayo y descolocó a Nahuel Losada.

Y el primer festejo de la noche para Merentiel llegó de cabeza, luego de que Aranda desbordó y el arquero anfitrión dio un rebote al centro del área. Bareiro, también de cabeza, estuvo a centímetros de estirar el marcador, pero Losada se lo impidió.

Sin duda, el gran acierto de Úbeda fue darle lugar a Aranda en el once titular, tras su buen ingreso del sábado ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera. El volante creativo siguió enchufado en el complemento y Paredes apareció en su mejor versión para potenciar el fútbol de un Boca que venía siendo cuestionado por sus pobres actuaciones recientes.

“Aranda jugó como si tuviera muchos partidos en Boca”, elogió el entrenador a su dirigido.

“Longaniza” Pellegrino metió dos cambios en el entretiempo, apostó a Dylan Aquino —autor del tercer gol ante el “Mengao” en Río de Janeiro-- como revulsivo. Y a la hora de juego también ingresó el chileno Matías Sepúlveda, otro de actuación destacada en ambos partidos por la Recopa.

Pero nada cambió. Y poco después Boca redondeó la goleada con una exquisita asistencia de Paredes para la corrida de Merentiel, que la pinchó sutilmente de zurda, para concretar su sexto doblete en el club.

La goleada incluso pudo ser mayor, aunque el anfitrión también tuvo un par de oportunidades para descontar.

Parecía difícil de creer de todas formas que este Lanús fuese el mismo que alcanzó la gloria en Brasil y dejó sin trabajo a Filipe Luís. En realidad no lo fue, sin Castillo ni Moreno, y probablemente pagando el precio de aquel desgaste bajo la lluvia en el Maracaná y el natural relajamiento que sigue a los festejos, se trató de un “Granate” desteñido. Y Boca aprovechó para mostrar sus credenciales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP