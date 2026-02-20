Boca no pasa del empate con Racing y vuelve a ser silbado en la Bombonera

El equipo de Claudio Úbeda prácticamente no pateó al arco y terminó igualando 0-0 en casa con Racing Club el viernes, en el inicio de la 6ta. fecha del Torneo Apertura, correspondiente a los choques interzonales.

En tanto, Eduardo Domínguez se despidió de Estudiantes con una sonrisa. El entrenador, que asumirá como timonel de Atlético Mineiro en lugar de Jorge Sampaoli, condujo al “Pincha” a una victoria 1-0 sobre Sarmiento en La Plata.

La Bombonera repartió silbidos de reprobación para entrenador y jugadores en otra noche decepcionante de su equipo: hace tres partidos que no gana, con una derrota y dos empates a cero en territorio propio.

Con la igualdad, tanto Boca como Racing siguen en puestos de playoffs de sus respectivas zonas, aunque alejados de los primeros peldaños.

En el “Xeneize” recuperó la titularidad Édinson Cavani, quien ya había tenido unos minutos ante Platense tras una larga dolencia lumbar. El uruguayo, que llevó la cinta de capitán, tuvo un desempeño muy flojo y también se retiró silbado al ser sustituido por el juvenil Iker Zufiaurre.

Boca extrañó a Leandro Paredes, su “jugador franquicia”, con una lesión en el tobillo derecho. Úbeda optó por reemplazarlo con Milton Delgado y además pobló la zona medular con otros volantes de características similares -Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar y el chileno Williams Alarcón- con la intención de neutralizar el juego interno del conjunto de Gustavo Costas.

El entrenador “xeneize” tuvo éxito en su búsqueda, solo que dejó a su equipo sin generación de juego, ni variantes de ataque, restringidas a algún desborde de sus laterales para nutrir al tándem conformado por Cavani y su compatriota Miguel Merentiel.

El primer tiempo se jugó “sin arcos”. Apenas se registró un disparo de media distancia del estadounidense Matko Miljevic, que terminó en córner para la visita. Boca ni siquiera consiguió acertar una vez a la portería defendida por Facundo Cambeses.

Así las cosas, sólo un gol parecía que podría romper tal chatura y monotonía. Boca salió a jugar el complemento con los mismos nombres, pero con otra energía. Así comenzó a asediar a un Racing más predispuesto para la contra. Pero todo fue un espejismo de unos minutos.

Con los cambios, la “Academia” recuperó el balón y comenzó a manejar el medio. Santiago Solari erró un gol increíble, casi un penal en movimiento, y Agustín Marchesín salvó en gran forma un remate de Adrián Fernández. Por jugadas como esas, Racing terminó dejando una mejor imagen y arañó los tres puntos.

En medio de tanta pobreza, los hinchas “xeneizes” se ilusionan con el desembarco del paraguayo Adam Bareiro, quien este viernes firmó contrato por tres años. El delantero llegó procedente del Fortaleza y estuvo en un palco en La Bombonera.

Además, se informó que el chileno Carlos Palacios será operado por una sinovitis en su rodilla derecha, que lo ha mantenido alejado de las canchas esta temporada.

Un gol de Alexis Castro le permitió a Estudiantes vencer a Sarmiento de Junín y quedar provisionalmente como único puntero de la Zona A. Además, fue la mejor despedida posible para un Domínguez visiblemente emocionado.

Al final del partido, los jugadores hicieron una ronda en torno al entrenador en el centro del campo, rodeados por los cinco trofeos que Domínguez obtuvo en sus dos años y 11 meses de estancia en el club.

“Será un hasta luego, no lo sabemos. Jamás imaginé un escenario como este. Estoy muy agradecido a Estudiantes”, declaró el “Barba” en su última conferencia de prensa en el estadio UNO.

Además, Defensa y Justicia igualó 1-1 en casa con Belgrano, en tanto Instituto derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en Córdoba.

