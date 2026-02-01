Boca Juniors gana en estrenos de Romero y Ascacíbar; River se lleva empate de Rosario

El “Xeneize” festejó con un golazo de Lautaro Blanco, a los 40 minutos, y un penal de Leandro Paredes, a los 56, ante un rival en proceso de reconstrucción y que sigue sin conocer el triunfo en el certamen.

Romero, de 33 años, cumplió su sueño de ponerse la camiseta de Boca, al igual que ya lo había hecho su hermano Óscar en los años 2022-23.

El paraguayo ingresó en el entretiempo y en una de sus primeras intervenciones fue sujetado por la camiseta al intentar penetrar en el área de Newell‘s. El árbitro Darío Herrera cobró tiro libre, pero tras la intervención del VAR cambió su decisión por la pena máxima.

En tanto, Ascacíbar, hincha confeso del “Xeneize”, debutó en calidad de titular y entregó señales de que tiene mucho para aportar a su nuevo equipo, tras despedirse con polémica de Estudiantes de La Plata. El “Ruso” se desprendió varias veces y llegó al área de la “Lepra” con posibilidades claras de marcar.

“Es hermoso vivir este momento… mis ilusiones son grandes. Siempre tenemos que hacerlo de esta manera, entregarnos al máximo”, declaró Ascacíbar, de 28 años.

Con todo, al local le costaba encontrar los caminos al gol, porque carecía de profundidad por afuera y de peso en el área: ante una verdadera epidemia de delanteros lesionados, saltaron a la cancha los juveniles Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre, con un futuro promisorio por delante pero aún inexpertos.

Todo se destrabó con una gran jugada de Exequiel Zeballos — la figura del encuentro — y su asistencia para Blanco, quien la picó por sobre el cuerpo del arquero chileno Gabriel Arias. Y en el complemento, el penal ejecutado con sobriedad por Paredes liquidó muy temprano el pleito, ante un Newell‘s sin juego ni templanza para inquietar al anfitrión.

Boca suma seis puntos y se mantiene provisionalmente en un segundo escalón compartido en la Zona A, a un punto de los líderes Vélez Sarsfield y Platense, mientras que la “Lepra” continúa cerca del sótano de la tabla, con solo una unidad.

En el estadio Gigante de Arroyito, River estuvo más cerca de la victoria que el anfitrión, sobre todo en el primer tiempo. Pero otra vez la carencia de delanteros con gol le jugaron una mala pasada. En realidad, Sebastián Driussi definió bien y convirtió tras una montonera en el área de Rosario Central, pero el VAR marcó fuera de juego del atacante.

El conjunto de Marcelo Gallardo — volvió a alinear al chileno Paulo Díaz (de buen desempeño) tras varios meses de ausencia, en lugar del suspendido uruguayo Matías Viña—, llegó varias veces con peligro e incluso jugó un último cuarto de hora de muy buen fútbol, de la mano del colombiano Juanfer Quintero.

En el complemento, el equipo de Jorge Almirón primeramente niveló la balanza y luego se mostró preponderante. El sustituto Gaspar Duarte entró muy bien y Ángel Di María también aumentó su participación en el circuito de juego del “Canalla”. Tanto que el arquero de River, Santiago Beltrán, terminó destacándose.

“Hicimos un muy buen partido. Cuando no pudimos jugar, defendimos muy bien. Tuvimos varias ocasiones. Nos faltó el ‘Negro’”, argumentó Di María, quien aludió a la ausencia por lesión del colombiano Jáminton Campaz.

Con la igualdad, River lidera momentáneamente en soledad la Zona B, con siete puntos, mientras que Central, campeón de la temporada 2025, suma cuatro unidades.

Además, en el estadio “Claudio Fabián Tapia” Barracas Central y Riestra igualaron 1-1 en un partido con final polémico: en los descuentos, el anfitrión pasó de tener un penal en contra a contar con uno a favor -tras intervención del VAR-, con lo que el “Guapo” cosechó a la postre un agónico punto.

