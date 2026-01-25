americateve

Boca Juniors festeja victoria 1-0 sobre Riestra en debut en Torneo Apertura

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors arrancó su travesía oficial en 2026 con una victoria exigua pero justa ante Riestra por 1-0 el domingo en La Bombonera, en partido por la 1ra fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los 77 minutos tras un córner ejecutado por Leandro Paredes sentenció la victoria del “Xeneize”, que lidera la Zona A del certamen junto a Lanús, Talleres de Córdoba, Gimnasia de Mendoza y Vélez Sarsfield.

Claudio Úbeda tuvo que recurrir a los servicios de Lucas Janson como atacante centro, ante la epidemia de lesiones que afectan a sus delanteros: los uruguayos Edinson Cavani (lumbalgia) y Miguel Menentiel (desgarro), y Milton Giménez (pubalgia). El ex Vélez Sarsfield desaprovechó la oportunidad y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Hasta el momento, Boca ha cerrado un único refuerzo en este mercado de pases, el delantero Ángel Romero, quien llegó con el pase en su poder tras un segundo ciclo en el Corinthians. El paraguayo aún no estuvo disponible para la convocatoria ante el “Malevo”.

Riestra, un equipo modesto pero disciplinado y rocoso, refugiado en su propio campo a la espera de una contra o un error rival, logró imponer condiciones durante buena parte del partido.

En el primer tiempo, Boca no encontraba los caminos hasta que por vía aérea comenzó a convertir en una de las figuras al arquero Ignacio Arce, que evitó que sendos cabezazos de Tomás Belmonte y Di Lollo rompieran el cero. Además, un remate de Lautaro Blanco fue devuelto por el poste.

No pasó mucho más en los primeros 45 minutos: el “Xeneize” tuvo un dominio abrumador de balón (84%), pero eso también formó parte del guión escrito por el entrenador visitante Gustavo Benítez.

En el complemento, hasta el gol, la historia parecía condenada a repetirse. La mayoría de los intentos locales culminaron en centros inofensivos. Riestra controlaba a Zeballos y con eso Boca carecía de sorpresa y cambio de velocidad.

Úbeda demoró los cambios hasta muy entrado el segundo tiempo, con el ingreso de Brian Aguirre, primero, y el juvenil Iker Zufiaurre, después. Pero seguía lejos de generar peligro concreto a Arias, hasta que llegó el tiro de esquina que definió el pleito: el “guante” en los pies de Paredes y el desmarque de Di Lollo para engañar a los marcadores y romper el cero.

“Estoy muy contento por el equipo, en un partido difícil pude convertir para que los tres puntos queden en casa. Siempre soñé con esto desde que llegué al club. Sabemos que es importante arrancar ganando muchos partidos, porque este año tenemos que ganar grandes cosas”, afirmó Di Lollo.

Boca Juniors jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América por primera vez en tres años, en tanto Riestra se estrenará en competencias internacionales como participante de la Copa Sudamericana.

La segunda fecha del Apertura se jugará entre semana, con los choques River Plate-Gimnasia y Esgrima (LP) y Estudiantes (LP)-Boca como platos fuertes a disputarse el miércoles.

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

