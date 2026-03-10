americateve

Boca Juniors anuncia la ampliación de su mítico estadio “La Bombonera” de casi 90 años

BUENOS AIRES (AP) — Luego que River Plate presentó un proyecto para techar su estadio Monumental, su clásico rival Boca Juniors anunció el martes que ampliará la capacidad de su mítica “Bombonera”, en la que será la mayor obra de remodelación de ese templo del fútbol mundial en sus casi 90 años de historia.

Fanáticos de Boca Juniors siguen el partido contra Independiente por la liga local en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, lunes 19 de mayo, 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)
“La Bombonera no se traslada. No se construye un estadio nuevo. Se amplía respetando su identidad”, explicó el popular club argentino en el resumen ejecutivo del proyecto entregado a la prensa durante la presentación de la obra.

Con un costo estimado entre 50 y 60 millones de dólares, la iniciativa busca aumentar la capacidad del estadio situado en el barrio de La Boca de 57.000 a 80.000 espectadores.

La ampliación de la Bombonera, como se conoce popularmente al estadio Alberto J. Armado por su forma similar a una caja de esos dulces, es un histórico reclamo de sus hinchas. En la actualidad, menos de la mitad de los 126.000 socios activos pueden acceder a los partidos de liga y de torneos internacionales. Y para los millones de fanáticos que no socios, el acceso está vedado.

Si bien hubo obras de remodelación desde su inauguración en 1940, la posibilidad de aumentar la capacidad de la Bombonera chocó con distintos obstáculos, sobre todo la negativa de los propietarios a vender viviendas aledañas, muchas de ellas dentro de los históricos conventillos o vecindades que en la primera parte del siglo XX habían alojado a los migrantes europeos que llegaron al puerto de Buenos Aires.

Esta imposibilidad llevó a evaluar la opción de mudar el estadio a otro barrio, pero ello chocó con la férrea resistencia de la mayoría de los hinchas boquenses, quienes consideran que la Bombonera por su acústica y el extraño movimiento de las tribunas durante los partidos ayuda a amedrentar a los rivales y que por ello ha sido vital en cada una de sus conquistas deportivas.

“Trabajemos en un proyecto propio. Dentro de la Bombonera. Sin tocar casas. Sin violar el código. Y respetando su identidad”, fue la consigna que lanzó el actual presidente Juan Román Riquelme a poco de asumir a fines de 2023.

El espejo con River

Boca decidió poner en marcha la ampliación de la Bombonera casi dos meses después que su histórico rival River Plate anunció que techará su mítico estadio Monumental y construirá una nueva "bandeja 360°", es decir un graderío superpuesto que le permitirá alcanzar una capacidad de más de 100.000 espectadores con vistas al Mundial de 2030, convirtiéndose en uno de los recintos de fútbol más grandes del mundo.

La obra comenzará en abril de este año y tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares, informó el club millonario.

Una Bombonera completa

El proyecto presentado el martes por Boca tiene como uno de sus ejes principales completar la forma del estadio, que actualmente se asemeja a una U. Para ello, se demolerán los palcos actuales y se construirán dos nuevas secciones de plateas preferenciales y seis niveles de palcos.

Por otra parte, se agregará un cuarto graderío para sumar más butacas y se proyecta un techo para cubrir la totalidad de las tribunas.

La obra requerirá un corrimiento del campo de juego unos cuatro metros, pero sin modificar su altura. Ello obligará a mudar la localía del equipo durante varios meses.

“La estructura de la Bombonera puede recibir el proyecto de ampliación”, aclaró el club según el resultado de estudios realizados por ingenieros estructurales especializados.

Boca informó que la obra comenzará durante el Mundial y que llevará al menos dos años.

