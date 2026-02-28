americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Boca iguala 1-1 con Gimnasia de Mendoza y se despide silbado tras 3er empate seguido en La Bombonera

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors no levanta cabeza. El equipo de Claudio Úbeda firmó el sábado su tercer empate al hilo en La Bombonera, 1-1 con el recién ascendido Gimnasia de Mendoza que le valió la reprobación de sus hinchas al cierre del encuentro que abrió la octava fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

La visita se puso en ventaja con un cabezazo de Luciano Paredes a los 15 minutos y el anfitrión igualó a los 41 a través de un zurdazo del uruguayo Miguel Merentiel. Con este empate, Boca —que ha hilado cuatro jornadas sin ganar— sigue fuera de los puestos de clasificación a playoffs en la Zona A.

El funcionamiento del “Xeneize” volvió a ser deficitario, más allá de cierta mejoría en la segunda etapa que lo puso al borde del triunfo. Previamente había igualado en casa con Platense y Racing Club, en ambos casos 0-0.

Los ingresos de Leandro Paredes —regresó tras una lesión de tobillo--, de Kevin Zenón y especialmente del juvenil Tomás Aranda, dotaron al conjunto auriazul de algunas variantes creativas de las que había carecido en el primer tiempo.

Nuevamente, Úbeda apostó de arranque por una línea media de mucha contención y poco juego, con el chileno Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Más arriba flotaba Lucas Janson.

Y en la delantera, ante la ausencia del uruguayo Édinson Cavani por su recurrente problema lumbar, aparecían Merentiel y el paraguayo Adam Bareiro, quien venía de convertir un doblete en su debut (victoria 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina).

Con este esquema y estos nombres, el fútbol nunca le fluyó a Boca. Y el “Lobo” mendocino, sin estrellas, pero con disciplina táctica y mucha enjundia, no solo se animó a plantarse en La Bombonera, sino que pegó el primer grito con un córner cabeceado a gol en el primer palo por el Paredes visitante.

El conjunto de Ariel Broggi ganaba sin pasar casi sobresaltos hasta que poco antes del intervalo una pelota le quedó para la zurda a la “bestia” Merentiel, y el uruguayo no perdonó. El 1-1 hizo envalentonar al local y casi de inmediato Bareiro pareció desnivelar con un cabezazo letal tras la mejor jugada colectiva de Boca en todo el partido. Pero el VAR intervino y anuló el tanto por offside de Janson.

En el complemento el “Xeneize” asumió más protagonismo y convirtió al arquero Lautaro Petruchi en una de las figuras. La sociedad de Leandro Paredes con Aranda contribuyó de forma decisiva en la mejoría. Además, Úbeda mandó a la cancha a Ander Herrera, quien volvía de una lesión en el recto anterior del muslo derecho, pero el español no pudo incidir.

A poco del final, Bareiro y Aranda no acertaron al arco en sendos cabezazos francos desde muy cerca y en tiempo añadido Petruchi reaccionó en gran forma ante un remate de Lautaro Blanco con destino de gol.

Y cuando Pablo Dóvalo pitó el final, se escucharon cánticos de reproche a los jugadores y una silbatina generalizada que también incluyó al técnico, a esta altura muy cuestionado por los hinchas.

“Tenemos mucha bronca por no poder ganar, tuvimos cinco o seis chances clarísimas, pero no sirve, hay que seguir mejorando, trabajando. Entendemos el enojo de la gente, están en todo su derecho”, declaró Blanco, uno de los pocos aprobados en el local.

Boca, que momentáneamente ocupa el noveno puesto en la Zona A, afrontará un difícil desafío el miércoles cuando visite a Lanús —flamante campeón de la Recopa Sudamericana— en un partido postergado por la 7ma. fecha del Apertura.

Más tarde en la noche del sábado, Independiente recibía a Central Córdoba, mientras que San Lorenzo visitaba en Córdoba al Talleres de Carlos Tevez.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)
ULTIMA HORA

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter