Boca iguala 1-1 con Gimnasia de Mendoza y se despide silbado tras 3er empate seguido en La Bombonera

La visita se puso en ventaja con un cabezazo de Luciano Paredes a los 15 minutos y el anfitrión igualó a los 41 a través de un zurdazo del uruguayo Miguel Merentiel. Con este empate, Boca —que ha hilado cuatro jornadas sin ganar— sigue fuera de los puestos de clasificación a playoffs en la Zona A.

El funcionamiento del “Xeneize” volvió a ser deficitario, más allá de cierta mejoría en la segunda etapa que lo puso al borde del triunfo. Previamente había igualado en casa con Platense y Racing Club, en ambos casos 0-0.

Los ingresos de Leandro Paredes —regresó tras una lesión de tobillo--, de Kevin Zenón y especialmente del juvenil Tomás Aranda, dotaron al conjunto auriazul de algunas variantes creativas de las que había carecido en el primer tiempo.

Nuevamente, Úbeda apostó de arranque por una línea media de mucha contención y poco juego, con el chileno Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Más arriba flotaba Lucas Janson.

Y en la delantera, ante la ausencia del uruguayo Édinson Cavani por su recurrente problema lumbar, aparecían Merentiel y el paraguayo Adam Bareiro, quien venía de convertir un doblete en su debut (victoria 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina).

Con este esquema y estos nombres, el fútbol nunca le fluyó a Boca. Y el “Lobo” mendocino, sin estrellas, pero con disciplina táctica y mucha enjundia, no solo se animó a plantarse en La Bombonera, sino que pegó el primer grito con un córner cabeceado a gol en el primer palo por el Paredes visitante.

El conjunto de Ariel Broggi ganaba sin pasar casi sobresaltos hasta que poco antes del intervalo una pelota le quedó para la zurda a la “bestia” Merentiel, y el uruguayo no perdonó. El 1-1 hizo envalentonar al local y casi de inmediato Bareiro pareció desnivelar con un cabezazo letal tras la mejor jugada colectiva de Boca en todo el partido. Pero el VAR intervino y anuló el tanto por offside de Janson.

En el complemento el “Xeneize” asumió más protagonismo y convirtió al arquero Lautaro Petruchi en una de las figuras. La sociedad de Leandro Paredes con Aranda contribuyó de forma decisiva en la mejoría. Además, Úbeda mandó a la cancha a Ander Herrera, quien volvía de una lesión en el recto anterior del muslo derecho, pero el español no pudo incidir.

A poco del final, Bareiro y Aranda no acertaron al arco en sendos cabezazos francos desde muy cerca y en tiempo añadido Petruchi reaccionó en gran forma ante un remate de Lautaro Blanco con destino de gol.

Y cuando Pablo Dóvalo pitó el final, se escucharon cánticos de reproche a los jugadores y una silbatina generalizada que también incluyó al técnico, a esta altura muy cuestionado por los hinchas.

“Tenemos mucha bronca por no poder ganar, tuvimos cinco o seis chances clarísimas, pero no sirve, hay que seguir mejorando, trabajando. Entendemos el enojo de la gente, están en todo su derecho”, declaró Blanco, uno de los pocos aprobados en el local.

Boca, que momentáneamente ocupa el noveno puesto en la Zona A, afrontará un difícil desafío el miércoles cuando visite a Lanús —flamante campeón de la Recopa Sudamericana— en un partido postergado por la 7ma. fecha del Apertura.

Más tarde en la noche del sábado, Independiente recibía a Central Córdoba, mientras que San Lorenzo visitaba en Córdoba al Talleres de Carlos Tevez.

