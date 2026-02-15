Boca empata sin goles con Platense y es silbado en La Bombonera, Di María brilla en Rosario Central

Por su parte, Ángel Di María brilló y condujo a Rosario Central a una victoria 2-0 como local sobre Barracas Central que lo catapulta al cuarto puesto de la Zona B. “Fideo”, que cumplió 38 años este sábado, mostró toda su vigencia y coronó su gran actuación con un golazo en tiempo cumplido. El restante tanto para el “Canalla” fue marcado por Enzo Copetti.

Fue una noche para el olvido para Boca, no solo por el bajo nivel individual y colectivo exhibido ante el “Calamar”, sino también por la salida por una molestia en su tobillo derecho de su referente principal, Leandro Paredes. Además, el volante Santiago Ascacíbar fue reemplazado por un dolor en su isquiotibial izquierdo y podría perderse el partido del viernes ante Racing Club, también de local.

“Duele hacer estos partidos. Tenemos que hacer autocrítica y mejorar muchísimo. Vengo arrastrando una molestia, pero cada vez que me toque estar trataré de sacarlo adelante”, declaró Paredes, de pobre performance.

Ante el equipo de Walter Zunino se produjo el retorno de Édinson Cavani, quien no jugaba desde fines de noviembre debido a un problema de lumbalgia. El delantero uruguayo saltó a la cancha en el minuto 65, en lugar de su compatriota Miguel Merentiel. También volvió a vestir la camiseta auriazul Marcelo Weigandt, quien ingresó como sustituto tras cumplir dos años a préstamo en el Inter de Miami.

Platense, que al igual que Boca se prepara para jugar la Copa Libertadores (en su caso de forma inédita), no salió a especular, sino que mostró ambición en un estadio en el que su último triunfo data de 28 años atrás.

En los primeros 45 minutos, el “Calamar” mostró una mejor cara que el anfitrión y contó con la ocasión de gol más clara, un remate de Juan Ignacio Saborido que se desvió y dio en el palo.

El “Xeneize”, con el chileno Williams Alarcón y el paraguayo Ángel Romero como titulares, se mostró inconexo y apenas si generó una chance en la etapa inicial, un cabezazo de Lucas Janson que despejó de buena forma el arquero Matías Borgogno.

En el arranque del complemento se vio a un Boca algo más agresivo. Un error rival permitió que Janson quedara de cara al gol, pero otra vez perdió el duelo con Borgogno. Más tarde hubo un cabezazo del juvenil Gonzalo Gelini que se fue apenas alto.

La sangre nueva que le aportaron Tomás Aranda y el propio Gelini fue una inyección cuyo efecto se desvaneció pronto. A Cavani se le notó demasiado la falta de ritmo. Y Weigandt colaboró para el desorden generalizado.

El partido se hizo parejo y ordinario. Platense, parado por entonces para jugar de contra, decidió mal de tres cuartos en adelante. Y a Boca ya no se le cayó una idea.

Úbeda, ex ayudante de campo del fallecido técnico Miguel Ángel Russo y cada vez más cuestionado por los hinchas, admitió que ante Racing “la obligación es ganar”.

Un empate o una derrota ante la “Academia” probablemente haría caer a su equipo por debajo de los puestos clasificatorios a los octavos de final. Actualmente se ubica séptimo en la Zona A, con siete puntos, uno menos que Platense.

En el clásico de la ciudad de La Plata, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes igualaron sin goles un partido vibrante en el que ambos fallaron en el tiro del final. Con este empate, ambos siguen en zona de playoffs.

En tanto, con el aporte goleador del uruguayo Matías Fonseca, Instituto se impuso 2-0 en casa a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la Zona A. En la “Gloria” debutó el entrenador Diego Flores, apodado el “Traductor” por su rol de intérprete de Marcelo Bielsa en su etapa como técnico del Leeds United.

FUENTE: AP