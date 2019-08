Boca avanza a cuartos en la Libertadores. ¿River en semis?

El siguiente rival será el club ecuatoriano Liga de Quito que el martes eliminó a Olimpia a Paraguay.

Muy superior en el primer tiempo, Boca debió esperar hasta la segunda parte para mandar en el marcador. El volante uruguayo Nahitán Nández, quien está a punto de pasar al Cagliari de Italia, se perdió una ocasión inmejorable en un mano a mano frente al arquero Santos en los primeros 45.

Todo quedó resuelto con la definición de Abila, contando con la complicidad de la defensa de los visitantes. De un pelotazo en profundidad dado por el portero Esteban Andrada, los jugadores del Paranaense no supieron rechazar y el delantero xeneize batió a Santos.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro pero no pasamos sobresaltos”, dijo Abila. “El equipo estuvo sólido. Le metimos intensidad y fuimos contundentes en el segundo tiempo".

El equipo brasileño se quedó sin respuestas y Boca no aflojó. Asistido por Alexis Mac Allister, Salvio puso cifras definitivas sobre el final con un zurdazo. Fue el primer gol de Salvio con Boca: el extremo llegó al Xeneize a inicios de mes tras desvincularse del Benfica de Portugal.

“En el primer tiempo nos costó hacer ese gol que nos hubiera dado la tranquilidad pero tuvimos situaciones. Supimos jugarlo, estamos contentos y ahora hay que pensar en lo que viene”, añadió Abila.

Si Boca y su clásico rival River Plate ganan sus siguientes eliminatorias, los dos protagonistas de la pasada final volverían a cruzarse, ahora en semifinales. River, que venció a Boca en una final que se acabó disputando en Madrid, enfrentará a Cerro Porteño en cuarto.

Abila dijo que no era prudente pensar más allá de la próxima serie: “Si no pasamos cuartos no jugamos semis. Hay que pensar en cuartos, no tenemos otra”.

___

CERRO PORTEÑO 2, SAN LORENZO 1

Con una gran reacción en el segundo tiempo, Cerro Porteño venció 2-1 a San Lorenzo.

En un partido de dos caras en Asunción, el ingreso de Óscar Ruiz para el complemento fue el revulsivo ideal para que el club paraguayo le diese la vuelta al marcador adverso en un lapso de siete minutos. Los visitantes argentinos se habían adelantado a los 18 minutos mediante un gol de penal ejecutado por Adam Bareiro.

Ruiz provocó el penal con el que Cerro niveló el partido y luego marcó el gol que significó la victoria para sacar adelante la eliminatoria. Los equipos empataron 0-0 en la ida en Buenos Aires la semana pasada.

San Lorenzo parecía tener encarrilado el partido cuando el VAR intervino para confirmar que Salustiano Candia derribó a Héctor Fértoli dentro del área. Pese a dominar la posesión del balón, el Ciclón no pudo incrementar la ventaja que tomó en la primera parte.

La decisión de Miguel Ángel Russo, el técnico argentino de Cerro, de darle paso a Ruiz alteró el rumbo del partido. Ruiz hizo sintonía con el volante argentino Federico Carrizo en la generación de juego.

Una internada de Ruiz al área provocó que Bruno Pittón le desplazara para que se pitara la pena máxima, que el atacante argentino Joaquín Larrivey transformó a los 56 minutos.

La dupla Carrizo-Ruiz derivó en el segundo gol a los 63. A un centro de Carrizo al corazón del área, Ruiz remató de cabeza para el 2-1 que sentenció la eliminatoria.

___

INTERNACIONAL 2, NACIONAL 1

El atacante peruano Paolo Guerrero volvió a anotar, encargándose de firmar el segundo tanto con el que el Internacional de Porto Alegre selló su victoria 2-0 para dejar en el camino a Nacional de Uruguay. Los brasileños avanzaron con un 3-0 en el marcador global.

En su feudo del estadio Beira Rio, el Inter supo solventar el trámite a partir del tanto de Rodrigo Moledo a los 18 minutos.

Tal y como lo hizo en el duelo de ida en Montevideo, Guerrero remeció las redes en la agonía del partido.

Inter se las verá contra Flamengo, que en casa revirtió un marcador adverso y doblegó por penales 4-2 a Emelec de Ecuador.

___

FLAMENGO 2 (4), EMELEC 2 (2)

Emelec acudió al estadio Maracaná de Río con una ventaja de dos goles, pero Flamengo la borró rápidamente con los goles de Gabriel Barbosa a los 10 y 19 minutos, el primero de penal.

El marcador no se volvió a mover y debieron irse a penales. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique, René y Rafinha — el ex del Barcelona — convirtieron sus disparos para Flamengo. Luego que Brayan Angulo y Gabriel Cortez facturaron los primeros dos disparos de Emelec, Dixon Arroyo y Nicolás Queiroz malograron sus remates.