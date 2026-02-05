Bobby Wagner, estrella de Commanders, nombrado Hombre del Año de la NFL

Bobby Wagner, de los Commanders de Washington, posa luego de ganar el Trofeo Walter Payton al Hombre del Año, el jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

El linebacker de los Washington Commanders perdió a su madre Phenia Mae debido a complicaciones tras un derrame cerebral en mayo de 2009. La mujer tenía solo 47 años.

La labor caritativa en honor a su legado mucho después de su fallecimiento, a través de asistencia financiera para la investigación y rehabilitación de derrames cerebrales con el Fondo Phenia Mae, le valió el jueves a Wagner el premio Walter Payton al Hombre del Año de la NFL.

Wagner agradeció a su padre, Bobby Sr., y le dio las gracias.

“No me di cuenta de lo difícil que era ser padre hasta que tuve dos hijos propios”, reconoció.

“No puedo estar aquí y no hablar de mi mamá", afirmó. "Ella es y siempre será mi mayor apoyo, es la razón por la que estoy aquí. Es la persona que tenía confianza en mí cuando ni siquiera yo tenía confianza en mí mismo”.

Wagner compartió que tuvo su único empleo ajeno al deporte durante aproximadamente un mes antes de ser despedido. Su madre le preguntó por qué estaba trabajando, a lo que él respondió que estaba tratando de contribuir a la familia.

Su respuesta: “No, realmente siento que puedes llegar a la liga y quiero que te concentres en eso".

“Y ella dijo, ‘te sostengo’”, expresó. “Esas palabras siempre resuenan en mi oído. Cada vez que trato de ayudar a alguien, cada vez que veo a alguien necesitado, digo, ‘Te sostengo’”.

Wagner, de 35 años, estuvo cerca de no asistir a las festividades de los premios de la NFL el jueves.

“Realmente no pensé que iba a ganar este premio. Por poco ni siquiera vengo, para ser honesto”, comentó. “Me alegra haberlo hecho”.

