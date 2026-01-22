Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio ya era un ícono antes de la nominación al Oscar

Leonardo DiCaprio llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Diez años después de ganar el premio al mejor actor por “The Revenant” ("Revenant: El renacido"), es una estadística que lo coloca en un grupo selecto que incluye a Daniel Day-Lewis. Sumando su nominación como actor de reparto por “What’s Eating Gilbert Grape” ("¿A Quién Ama Gilbert Grape?"), ahora está entre un grupo de solo ocho actores, hombres o mujeres, que han alcanzado ese hito. En total, tiene ocho nominaciones a su nombre, incluyendo un crédito como productor de mejor película por “The Wolf of Wall Street” ("El Lobo de Wall Street").

Pero para DiCaprio, un actor consumado favorito de directores que habló con The Associated Press por teléfono el jueves por la mañana, lo más importante no son necesariamente los elogios, sino ser parte de una película tan atemporal como “One Battle After Another”.

"Me encanta lo que hago", dijo DiCaprio en una entrevista telefónica. "Al final del día se trata de intentar estar en películas que sean memorables. Es una gran adición que tus compañeros lo reconozcan de alguna manera".

Con Bob Ferguson, DiCaprio obtuvo uno de sus mejores papeles en una carrera ya ilustre. Es una actuación que no es fácil de definir, pero que destacó su dominio de su oficio al máximo, permitiéndole ser divertido, emocional, íntimo y completamente auténtico, ya sea gritando por no recordar un código de acceso, leyendo la cartilla a la amiga de su hija o incluso simplemente mirando sin hablar al antagonista interpretado por Sean Penn, el Coronel Steven J. Lockjaw, con todo el miedo del mundo por su hija en sus ojos.

No es frecuente que las actuaciones nominadas al Oscar también se conviertan en referentes culturales, pero este Halloween hubo hombres y mujeres vistiendo la bata de baño a cuadros de Bob y su el gorro negro en las calles de todo Estados Unidos.

"Es fantástico", dijo DiCaprio. "Una película como esta, una película en la que se ha pensado tanto durante más de 20 años en la mente de Paul Thomas Anderson, una película tan actual y pertinente, una película en la que pude trabajar con muchos de mis héroes, un director que es mi héroe... ¿Fluye libremente de la lengua poder promocionarla y hablar de ella? Es una obra de arte de la que estás orgulloso y no podría estar más orgulloso de estar en esta película".

Es una que espera que el público vuelva a visitar una y otra vez, encontrando nuevas interpretaciones, nuevas formas de mirar a sus personajes y sus intenciones. La película recibió 13 nominaciones en total, solo superada por "Sinners" ("Pecadores"), incluyendo mejor película, mejor director y nominaciones de actor de reparto para Benicio Del Toro y Penn.

Sin embargo, uno de los mayores desaires del día fue la coprotagonista de DiCaprio, Chase Infiniti, una parte integral del filme en el papel de su hija Willa, que no fue nominada a actriz principal. DiCaprio dijo que acababa de hablar con ella y que tenía "una actitud increíble" al respecto.

"Era el tejido de esta película. Era el corazón y el alma. No habría 'One Battle After Another' sin la actuación que ella dio", dijo DiCaprio. "Una joven actriz que llega para llenar un papel que era su primera película y llevar todo el peso emocional de esta película fue una tarea casi imposible. Debería estar tan orgullosa de sí misma y todos estamos muy orgullosos de ella".

Entre las nominaciones de “One Battle After Another” y "Sinners", fue una gran mañana para Warner Bros., un estudio cuyo futuro es incierto, con muchos preguntándose si películas como “One Battle After Another” se harían bajo Netflix, o si talentos como Anderson o DiCaprio formarían parte de ello. DiCaprio evitó comentar específicamente sobre la adquisición pendiente, en su lugar defendió la creación cinematográfica original y la experiencia cinematográfica en salas.

"Para mí, lo que importa son las grandes ideas y la creación cinematográfica original. Creo que hay una marea de cambio que va a suceder sin importar cómo nos sintamos al respecto", dijo DiCaprio. "No hay nada como la experiencia cinematográfica para sumergirte y hacer que el resto del mundo desaparezca y sentirte parte de algo más, algo más grande, algo diferente. Esa es la magia del cine. Por eso creo que es nuestra mayor forma de arte y espero que la experiencia en los cines siga viva, pero eso depende del público y de su apreciación de esa forma de arte".

DiCaprio podría tener una tendencia a convertirse en memes a veces, ya sea esa imagen de él caminando en "Inception" ("El origen") o incluso hablando animadamente en los Globos de Oro sobre “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”).

Quizás sea porque lo guarda todo para la pantalla y para grandes cineastas, ya sea Anderson, Martin Scorsese o Christopher Nolan. En un cine oscuro, de 30 pies de altura e imposible de apartar la mirada, todo el ruido se evapora.

