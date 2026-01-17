americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bo Nix se fractura el tobillo derecho en victoria de Broncos en playoffs; será operado

DENVER (AP) — Bo Nix se fracturó el tobillo derecho el sábado, al final del tiempo extra en la victoria de los Broncos de Denver sobre los Bills de Buffalo en la ronda divisional, y se someterá a una cirugía que lo dejará fuera por el resto de los playoffs.

Bo Nix, quarterback de los Broncos de Denver, celebra un touchdown ante los Bills de Buffalo en la ronda divisional de los playoffs, el miércoles 17 de enero de 2024 (AP Foto/David Zalubowski)
Bo Nix, quarterback de los Broncos de Denver, celebra un touchdown ante los Bills de Buffalo en la ronda divisional de los playoffs, el miércoles 17 de enero de 2024 (AP Foto/David Zalubowski) AP

El entrenador Sean Payton dio la noticia infortunada sobre su mariscal de campo de segundo año tras la mayor victoria de Denver en una década. El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham comenzará la final de la Conferencia Americana el próximo fin de semana.

"Stiddy está listo", afirmó Payton después de regresar al podio para hablar sobre la lesión sufrida tras la victoria de Denver por 33-30.

Payton explicó que Nix se lesionó en un acarreo donde perdió dos yardas y fue tacleado por el safety Cole Bishop. Nix cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que hubiera sufrido una lesión tan grave.

En la siguiente jugada, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una penalización de interferencia de pase de 30 yardas y llevó a los Broncos a una buena posición para un gol de campo. Nix luego se arrodilló para centrar el balón para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que puso fin al duelo.

Payton dijo que Nix se someterá a cirugía el martes en Birmingham, Alabama.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter