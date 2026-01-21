Bo Bichette está entusiasmado por el desafío de jugar en la tercera base con los Mets

Bo Bichette posa para los fotógrafos en el campo del estadio Citi Field después de la conferencia de prensa de su presentación como jugador de los Mets de Nueva York, el miércoles 21 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Sin embargo, Dante Bichette no tiene mucho que ofrecer sobre cómo manejar la esquina caliente.

Después de firmar un contrato de tres años por 126 millones de dólares con los Mets de Nueva York, el joven Bichette fue presentado formalmente por el equipo el miércoles y se puso un jersey con el número 19 en una conferencia de prensa abarrotada en el Citi Field.

Bichette, dos veces elegido al Juego de Estrellas como campocorto con los Azulejos de Toronto, se trasladará a la tercera base con los Mets, que tienen al boricua Francisco Lindor afianzado en la parcela entre segunda y tercera. Bichette dijo que no ha jugado en tercera desde que militaba en equipos de béisbol de ligas intinerantes como adolescente.

"Estoy emocionado por el desafío. Quiero decir, es como cualquier otra cosa: va a requerir trabajo ser bueno en algo. Estoy dispuesto a poner ese trabajo y lo lograremos", expresó.

"Creo que hay diferentes posicionamientos, diferentes jugadas con las que tienes que lidiar en la tercera base a las que me voy a tener que acostumbrar y aprender, pero creo que todo eso es alcanzable".

Dante Bichette, presente el miércoles junto con otros miembros de la familia, fue un jardinero elegido al Juego de Estrellas en cuatro ocasiones de 1988 a 2001. Conocido mucho más por su bate que por su guante, jugó una entrada en tercera base para Milwaukee en 1991.

"No sabía que hizo eso. No tenía idea", dijo Bo Bichette con una sonrisa. "Eso sería interesante de ver".

Dejando de lado las anécdotas familiares, los Mets renovados confían en que Bichette pueda hacer el cambio con éxito.

No tuvo una buena evaluación como campocorto el año pasado, y Bichette entró a la agencia libre este receso dispuesto a mudarse a segunda o tercera. Planea llamar a su excompañero de equipo en Toronto, Matt Chapman, ganador de cinco Guantes de Oro en la esquina caliente, para obtener algunas ideas sobre cómo manejar la tercera base.

"Éste es un jugador que es universalmente respetado por su aptitud y su ética de trabajo en el campo", dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, sobre Bichette. "Y cuando combinas esas dos cosas, generalmente te da la confianza de que pueden hacer ajustes, hacer cambios, y Bo está muy seguro de que va a poder hacer esto, y todo lo que hemos visto respalda eso".

Bichette rechazó a los Filis de Filadelfia, rivales de la división Este de la Liga Nacional, para firmar con los Mets. Nueva York se hizo de un pelotero probado con un potente bate como derecho para complementar al toletero zurdo dominicano Juan Soto.

"No ignoro que Nueva York es un desafío. No me estoy alejando de eso. Estoy listo para ello y estoy emocionado por ello", dijo Bichette. "Estos fanáticos te hacen responsable y creo que como jugador que quiere ser su mejor versión, eso es solo un aspecto positivo".

Bichette bateó para .311 con 18 jonrones, 94 carreras impulsadas y un OPS de .840 en 139 juegos el año pasado por los Azulejos, que se quedaron a una victoria de un título de la Serie Mundial.

Su promedio fue de .381 con corredores en posición de anotar la temporada pasada.

Bichette, que cumplirá 28 años en marzo, recibe un bono por firmar de 40 millones, pagadero el 15 de marzo, y un salario de dos millones este año. Tiene opciones de jugador de 42 millones para 2027 y 2028. Si rechaza alguna de las opciones, recibiría una compensación de cinco millones, pagadera en cuotas de un millón cada 1 de julio de 2036 a 2040.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP