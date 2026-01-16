Bo Bichette acuerda contrato de 3 años y 128 millones con los Mets, según fuente AP

ARCHIVO - Foto del sábado primero de noviembre del 2025, Bo Bichette de los AAzulejos de Toronto celebra su jonrón de tres carreras en el juego 7 de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) AP

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a completar el reconocimiento médico.

El infielder puede optar por rescindir el acuerdo después de la primera y segunda temporada. Recibiría 47 millones de dólares por un año y 89 millones por dos años, dijo una de las personas.

El acuerdo no contiene dinero diferido y Bichette obtiene una cláusula completa para vetar canjes.

Bichette, un campocorto con dos selecciones al Juego de Estrellas, conectó 18 jonrones y produjo 94 carreras para los Azulejos en 2025. Conectó un jonrón contra Shohei Ohtani en el juego 7 de la Serie Mundial.

Se lesionó la temporada pasada debido a una colisión el 6 de septiembre con Austin Wells, el receptor de los Yankees. Esto lo mantuvo fuera de la alineación hasta la Serie Mundial. Regresó para el primer duelo del Clásico de Otoño contra los Dodgers de Los Ángeles y jugó en la segunda base por primera vez en seis años.

Bichette terminó segundo en las mayores detrás de Aaron Judge, el toletero de los Yankees, con un promedio de bateo de .311 esta temporada en 139 partidos.

Ha liderado dos veces la Liga Americana en hits.

Bichette cumplirá 28 años en marzo y había pasado toda su carrera con los Azulejos desde que lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2018.

Hijo de Dante Bichette, exjugador de Grandes Ligas, Bo Bichette tiene un promedio de bateo de .294 en su carrera con 111 jonrones y 437 carreras impulsadas en 748 juegos.

Bichette era uno de los últimos agentes libres de renombre que aún no tenían equipo después de que Kyle Tucker pactó un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años con los Dodgers de Los Ángeles.

