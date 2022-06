BM: la educación retrocede una década en Latinoamérica

“La pérdida de aprendizaje nos preocupa tremendamente”, expresó en entrevista con The Associated Press Emanuela di Gropelo, gerente de la Práctica de Educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial. “Eso significa que toda una generación de niños no van a tener la competencia básica, la competencia mínima, para seguir aprendiendo y para tener éxito en el mercado de trabajo más tarde”, dijo la experta, una de las principales autoras del reporte.