Bloque político dominante de Irak nomina a ex primer ministro como su candidato

BAGDAD (AP) — El bloque político dominante de Irak anunció el sábado que había nominado al ex primer ministro Nuri al-Maliki como su candidato para primer ministro.

El ex primer ministro iraquí Nuri al-Maliki en un evento en Bagdad, Irak, el 7 de noviembre del 2025. (AP foto/Hadi Mizban)
El anuncio se produjo después de que el primer ministro interino Mohammed Shia al-Sudani, cuyo bloque ganó la mayor parte de los escaños en las elecciones parlamentarias de noviembre, se retirara a principios de este mes. Eso despejó el camino para al-Maliki después de que ambos compitieran por el respaldo del Marco de Coordinación, una colección de partidos chiitas.

Según la constitución de Irak, el parlamento elige a un presidente, quien luego nombra a un primer ministro, con la tarea de formar un nuevo gobierno.

El Marco de Coordinación llamó al parlamento a convocar una sesión para elegir al presidente. El bloque citó la experiencia política y administrativa de al-Maliki al nombrarlo como su candidato preferido.

Al-Maliki, quien sirvió por primera vez como primer ministro en 2006, es el único primer ministro iraquí que ha servido un segundo mandato desde que una invasión liderada por Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein en 2003. Su intento por un tercer mandato fracasó después de que se le acusara de monopolizar el poder y alienar a los sunitas y kurdos.

Su selección ahora probablemente será polarizante, particularmente entre la comunidad sunita de Irak.

El Consejo Político Nacional de Irak, una coalición de partidos sunitas, en un comunicado llamó al Marco de Coordinación a asumir la "responsabilidad histórica" y pidió no reciclar líderes "cuyas experiencias pasadas han fracasado" en lograr estabilidad o restaurar la confianza pública.

Sin embargo, la Alianza Azm Sunita, un partido sunita influyente, rechazó el comunicado del consejo y expresó su apoyo a al-Maliki, destacando una división dentro del bloque político sunita sobre la nominación y reflejando divisiones políticas más amplias en el país.

Es probable que el próximo gobierno enfrente presiones tanto de Estados Unidos como de Irán y tendrá que lidiar con la delicada cuestión del destino de los grupos armados no estatales.

Estados Unidos ha estado presionando para que Irak desarme a los grupos respaldados por Irán, una propuesta difícil dado el poder político que muchos de ellos tienen y la probable oposición de Irán.

El desarme de los grupos, muchos de los cuales lucharon contra el grupo Estado Islámico cuando barrió Irak hace una década, probablemente enfrentará oposición interna en medio de temores crecientes de un resurgimiento del EI debido a la inestabilidad en la vecina Siria.

El miércoles, el ejército de Estados Unidos dijo que comenzó a transferir a algunos de los 9.000 detenidos del EI retenidos en más de una docena de centros de detención en el noreste de Siria a centros de detención en Irak.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

