¿Qué pasa con las acciones de GameStop que están arriba un 134.84%?

Aquí está el TL; DR:

Cuando compra acciones en una empresa, (normalmente) está apostando a que sucederá algo que hará que las acciones de esa empresa aumenten de valor: un nuevo producto popular, una gran contratación de ejecutivos, un excelente informe trimestral, etc. Pero si cree que una empresa se va a hundir, puede "vender en corto" a esa empresa; básicamente, pide prestada una cantidad de acciones de esa empresa al precio actual y luego las vende con la esperanza de poder comprar la misma cantidad de acciones. acciones nuevamente más tarde por un precio más bajo, devuelva esas acciones al prestamista en un plazo acordado y embolse la diferencia.

Como empresa, GameStop, que vende principalmente videojuegos y consolas de juegos, ha experimentado un lento declive durante algún tiempo. Internet de alta velocidad no solo hace posible que los jugadores descarguen los títulos más recientes directamente a sus consolas, lo que hace que gran parte del modelo comercial de GameStop sea arcaico, sino que la cadena también es un negocio fuertemente basado en centros comerciales, y los centros comerciales, bueno, no lo están haciendo. estupendo. GameStop se ha mantenido en parte gracias a su negocio de juegos usados (que son más baratos y que no se pueden descargar simplemente) y debido a la gran demanda de las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X / S (para las cuales GameStop es uno de los pocos minoristas aprobados). Que Ryan Cohen, cofundador de Chewy, el favorito del comercio electrónico, se uniera a la junta este mes también es un motivo de optimismo. Pero en general, GameStop se está quedando sin vidas adicionales, sus baterías se están agotando y sus padres le están diciendo que se vaya a la cama porque hay escuela por la mañana.

La aparente inevitabilidad de la desaparición de GameStop lo convirtió en un objetivo obvio para los vendedores en corto. Sin embargo, vender una acción en corto es a menudo más riesgoso que tener una. Cuando posee una acción, la cantidad máxima que posiblemente puede perder es la cantidad que haya invertido: si compra Tesla por valor de $ 20 y Tesla cae a $ 0, se quedan $ 20. Pero con las ventas en corto, su pérdida máxima es teóricamente ilimitada, ya que no hay límite en el valor de una empresa. Si corto Tesla en $ 20, y Elon Musk anuncia que su nuevo auto lo hace invencible e insondablemente atractivo, haciendo que las acciones de Tesla alcancen los $ 1,000, perderá $ 980. Ouch.

reddit-combo-1920-800x450.png

Los vendedores en corto tienen formas de defenderse de esto. Por ejemplo, si el valor de una empresa a la que están vendiendo en corto se dispara repentinamente, puede volver a comprar las acciones a un precio ligeramente más alto en lugar de arriesgarse a una pérdida mayor; si corto Tesla a $ 20 y sube a $ 30, puede decidir comer la pérdida de $ 10 en lugar de arriesgarse a un destino aún peor. Pero cuando una gran cantidad de personas están vendiendo en corto una acción en particular que repentinamente despega, puede desencadenar una "contracción corta", en la que los vendedores en corto se apresuran a comprar más acciones para devolverlas a sus prestamistas. Eso aumenta la demanda y reduce la oferta, lo que aumenta aún más el precio y, por lo tanto, hace que compren aún más vendedores en corto, y así sucesivamente. Es un círculo vicioso que puede destruir a los vendedores en corto, pero beneficiar a los inversores que poseían las acciones antes de la contracción.

Lo que nos lleva a Reddit, y más específicamente, a r / WallStreetBets, un foro mitad fascinante y mitad aterrador para los comerciantes diarios impulsados por memes que se anuncia a sí mismo como "4chan con una terminal Bloomberg". La versión corta de la historia es la siguiente: los usuarios influyentes de r / WallStreetBets se dieron cuenta de que una cantidad asombrosa de acciones de GameStop estaban en corto; según CNBC, era la acción más corta en los mercados de EE. UU. Según las últimas presentaciones. Con tanta gente, muchos de ellos actores institucionales bien establecidos de Wall Street, poniendo en cortocircuito a la empresa, podría ser posible convencer a suficientes Redditors para que compren un montón de acciones de GameStop, aumentando así su valor lo suficiente como para desencadenar un pequeño apretón, arruinando el existencias en la mesosfera superior en beneficio de aquellos que compraron temprano, todo mientras se lo adhieren al hombre.

Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. La comunidad r / WallStreetBets, que tiene más de 2 millones de suscriptores, ha convertido a GameStop en una acción de memes; tiene valor porque una pequeña cantidad de personas decidió que sería divertido (y potencialmente rentable) fingir que tenía valor, otras personas querían en la diversión (y las ganancias), y de repente tuvo un valor real. ¡El valor es extraño!

Pero a diferencia de la mayoría de los memes de Internet, aquí hay mucho dinero: algunos usuarios de r / WallStreetBets afirman ganancias masivas de la noche a la mañana, ya que las acciones de GameStop continúan desafiando la física típica del mercado. La presión de la comunidad para mantener más ganancias, en lugar de vender, es intensa, ya que el tren de la salsa solo dura mientras se pueda evitar una venta masiva. "NO VENDO ESTO HASTA POR LO MENOS $ 1000 + GME" —GME es el símbolo de cotización de GameStop— dice una de las publicaciones más populares del subreddit, de u / dumbledore RothIRA, un usuario que afirmó haber ganado casi $ 300,000 en el esquema a partir de esta mañana. "APRETARSE EL CINTURÓN." (Otro usuario, u / DeepFuckingValue, parece haber tenido grandes cantidades de acciones de GameStop durante más de un año, lo que les otorga el estatus de semidioses entre los superfans de r / WallStreetBets, mientras que el administrador de fondos de cobertura Michael Burry de The Big Short también ha mantenido las acciones durante mucho tiempo. )

amc.jpg

Hay un elemento de Robin Hood en todo el extraño asunto: desde el exterior, parece que un grupo de hombres de todo el mundo conocedores de Internet están ganando a los vendedores en corto de Wall Street en su propio juego de encontrar y explotar una oportunidad, sin importar quién se lastime a lo largo del camino. camino. Con la desigualdad de ingresos en su punto más alto, es fácil apoyar a los aparentes pequeños que han encontrado una manera de ganar en un mercado que a menudo beneficia a los grandes comerciantes institucionales (un usuario afirmó que habían pagado más de $ 23,500 en estudiantes préstamos con sus ganancias). Estas personas han dado la vuelta a dos dedos medios gigantes a la idea de que no se puede vencer al mercado, dándoles el estatus de héroe popular financiero de la noche a la mañana. También nos han regalado el ejemplo definitivo de que la valoración de una empresa no solo se elimina de sus fundamentos, sino que se encuentra en otra realidad por completo: una buena lección para todos los inversores en medio de los temores de que actualmente estamos en otra burbuja tecnológica.

Por supuesto, u / dumbledoreRothIRA también tenía casi $ 50,000 para invertir en acciones de GameStop, según su publicación. Es posible que eso sea una gota en el balde para ellos, y todo este evento está siendo principalmente orquestado, o al menos impulsado, por comerciantes adinerados que encontraron una forma novedosa de reunir a un ejército de Redditors para que activen un pequeño apretón en su beneficio: un una especie de Qanon con un enfoque en las ganancias, en lugar de conspiraciones globales infundadas. Definitivamente, hay al menos algunos elementos más oscuros en esta historia: un vendedor en corto prominente, Citron Research, afirmó que fueron acosados por una "mafia enojada" por sus planes de publicar un video que explique por qué todavía son bajistas en GME.

Por otro lado, es igualmente probable, y quizás más aterrador, que la inversión en GameStop de u / dumbledoreRothIRA sea el ahorro de toda su vida, y si todo esto inevitablemente explota, pueden perderlo todo. Si bien muchos de los que participan en la acción de GameStop son claramente comerciantes diarios experimentados, es probable que el caos atraiga a personas dispuestas a arriesgar demasiado sin saber realmente lo que están haciendo, y podrían ser demasiado lentos para reaccionar ante un problema. caída de precios. GameStop puede vender juegos, pero este no es uno, y no son solo los profesionales de Wall Street quienes podrían terminar perdiendo en grande.