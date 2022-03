Blinken expresa apoyo a países bálticos

Associated Press

Blinken inició su gira por los Bálticos en Vilna, donde el apoyo a la resistencia ucraniana es palpable. Varios negocios, autobuses y dependencias públicas portan carteles de solidaridad con Ucrania.

“Desafortunadamente, la deteriorada situación de seguridad en la región báltica es de gran consternación para todos nosotros y para todo el mundo”, expresó a Blinken el presidente lituano Gitanas Nauseda. “La irresponsable agresión rusa contra Ucrania nuevamente demuestra que Rusia es una amenaza a largo plazo contra la seguridad de Europa, contra la seguridad de nuestra alianza”.

Nauseda indicó que ya no basta con una política de disuasión y que ahora hay que pasar a una “defensa proactiva”. Vaticinó que “Putin no parará en Ucrania si no es detenido”.

“Es nuestro deber colectivo como nación ayudar a todos los ucranianos con todos los recursos disponibles”, expresó Nauseda. “Y cuando digo todos, quiero decir realmente todos, si es que queremos evitar una Tercera Guerra Mundial. La decisión está en nuestras manos”.

El canciller lituano Gabrielius Landsbergis pidió más asistencia a Ucrania, destacando que los miembros de la OTAN “están haciendo mucho, pero no es suficiente”. Pidió además un cese inmediato a todas las importaciones de energía rusa.